Filmitähti Bill Murray Cubsin baseball-mestaruudesta: Unelmat toteutuivat – White Sox -fani Barack Obama kutsui joukkueen Valkoiseen taloon

Chicago Cubsin baseball-mestaruus on saanut tunnetut amerikkalaiset kommentoimaan käsittämättömän pitkän, 108 vuotta kestäneen pokaalittoman ajan päättymistä, kertoo Guardian. Seuran tunnetuimpiin kannattajiin kuuluva filmitähti Bill Murray kertoi Jose de Jesus Ortizin haastattelussa, mitä baseballin pisimmän kuivan kauden päättyminen merkitsee.

”Se merkitsee ison painolastin putoamista. Se on hienoa, se on fantastista. Koko kaupunki, sen fanit, heidän unelmansa toteutui. Suurenmoinen asia on se, että meistä tuli suurenmoisia häviäjiä. Toivon, että meistä tulee myös hyviä voittajia.”

My interview of the night ended with Bill Murray asking if I recycle. He handed me his champagne bottle. #WorldSeries #Cubs pic.twitter.com/66jzAshLL9 — Jose de Jesus Ortiz (@OrtizKicks) 3. marraskuuta 2016

Murray oli ottelun jälkeen seuran klubitalolla, jossa hän tapasi Cubsin baseball-yksikön puheenjohtajan Theo Epsteinin. Murray huhuili, olisiko Epsteinilla mielessä joku, jota hän ei ole viime aikoina tervehtinyt. Epstein vastasi: ”Sinä.” Tämän jälkeen Epstein ruiskutti sampanjaa Murrayn naamalle ja sanoi:

”Jee, Bill! Voitimme juuri mestaruuden!”

Myös demokraattien presidenttiehdokas Hillary Clinton tunnetaan Cubs-fanina. Clinton oli ottelun aikana puhematkalla Arizonassa, mutta ehti katsoa ottelun ratkaisuhetket tabletiltaan. Clinton myös tviittasi ottelun jälkeen: ”He tekivät sen! 108 vuoden jälkeen kuiva kausi on lopulta ohi. Tehtiin historiaa!”

They did it! 108 years later and the drought is finally over. Way to make history, @Cubs. #FlyTheW -H — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 3. marraskuuta 2016

Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman tiedetään olevan Chicagon toisen baseball-joukkueen, White Soxin, kannattaja. Hän tarjosi Cubsin mestarijoukkueelle vierailua Valkoisessa talossa vielä ennen kuin hän lähtee sieltä pois. Uusi presidentti valitaan marraskuun vaaleissa ja valta vaihtuu tammikuussa.

Myös Obama tviittasi ottelun jälkeen:

It happened: @Cubs win World Series. That's change even this South Sider can believe in. Want to come to the White House before I leave? — President Obama (@POTUS) 3. marraskuuta 2016