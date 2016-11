”Rohkaisevia merkkejä” Michael Schumacherin voinnissa, sanoo hänen kanssaan työskennellyt tallipäällikkö

Michael Schumacherin voinnissa on ”rohkaisevia merkkejä”, sanoi entinen tallipäällikkö Ross Brawn torstaina BBC:n haastattelussa.

Seitsemänkertainen formula ykkösten maailmanmestari Schumacher sai vakavia päävammoja lasketteluonnettomuudessa vuonna 2013. Hän oli koomassa puoli vuotta eikä pysty muun muassa kävelemään.

Schumacherin nykyinen kunto ei ole tiedossa, mutta Schumacherin kanssa kaikkina tittelivuosina työskennellyt Brawn herätti toiveita, että 47-vuotias saksalainen vielä jonain päivänä tervehtyisi.

”Perhe on päättänyt hoitaa Michaelin toipilasajan yksityisyydessä ja minun on kunnioitettava sitä. On olemassa rohkaisevia merkkejä ja rukoilemme joka päivä nähdäksemme niitä lisää. Minun on kuitenkin vaikea sanoa kovin paljon ja kunnioitan perheen yksityisyyttä”, Brawn sanoi.

Lisäksi Brawn totesi, että Schumacherin tilasta on paljon spekulointia. ”Suurin osa niistä on virheellisiä.”