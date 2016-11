Jesse Puljujärvi taituroi pelikaverilleen upean maalipaikan

Toronto

Jesse Puljujärvi palasi pisteille torstain 5–3-vierastappiossa New York Rangersia vastaan. Kolme edellistä ottelua ilman pisteitä pelannut Puljujärvi teki upean esityön Edmontonin 2–1-johtomaaliin.

Suomalaistulokas blokkasi ensin puolustussinisen alla laukauksen, riisti kiekon itselleen ja käynnisti kaksi vastaan yksi -ylivoimahyökkäyksen. Puljujärvi uitti Rangersin puolustajan kärkimiinalla tilanteesta ulos ja vapautti Pat Maroonin maalintekoon.

Syöttöpiste oli Puljujärvelle kauden toinen. Yhdeksästä ottelusta hänellä on kasassa tehot 1+2.

Puljujärvi, 18, on parantanut paljon tahmeiden ensimmäisten otteluiden jälkeen. Tiistaina Torontoa vastaan torniolainen pelasi kauden ennätysminuutit (15.58) ja laukoi uudet henkilökohtaiset pohjat (seitsemän laukausta).

Kesän toisen

suomalaisen kärkivarauksen Patrik Laineen ilta oli vaikea. Laine, 18, jäi tehopisteittä ja oli kahden takaiskumaalin aikana kentällä. Winnipeg Jets hävisi vieraissa Washington Capitalsille jatkoajalla 4–3.

Ottelun voittomaalin laukoi Aleksandr Ovetshkin (2+1) ylivoimalla. Ovetshkinin ensimmäisessä maalissa Laine menetti kiekon kohtalokkaasti omassa päädyssä.

Winnipegille piste oli ohut saavutus, sillä vieraat olivat vielä ennen kolmatta erää 0–3-tappiolla.

Laine aloitti ottelun uudessa ketjussa Joel Armian ja Adam Lowryn kanssa. Jetsin päävalmentaja Paul Maurice muutti ketjuja toisessa erässä tappioasemassa. Päätöserässä Winnipeg sai jobinpostia, kun Armia ja Mathieu Perreault joutuivat jättämään ottelun kesken. Armia kärsii alavartalovammasta.

Armia on aloittanut kauden vahvasti. Kymmenessä ottelussa hän teki tehot 1+3. Laineen saldo 11 ottelussa on kahdeksan (6+2) pistettä.

Dallas Starsin tulokaspuolustaja Esa Lindell avasi pistetilinsä NHL:ssä. Lindell sai syöttöpisteen Dallasin 4–1-maaliin St. Louis Bluesia vastaan. Dallas voitti ottelun 6–2.

Leijonien puolustuksessa syyskuun World Cupissa pelannut puolustaja haisteli viime kaudella neljän ottelun verran NHL:n meininkiä. Tänä syksynä tilillä on seitsemän ottelua.

Lindell on pelannut vakuuttavasti viime kierroksilla. Nuorukaisen peliaika on noussut tasaisesti ja vastuuta on tullut myös ylivoimalla. Lindell, 22, on pelannut viime kierroksilla Dallasin ykköspakkiparissa John Klingbergin kanssa.

Dallasin Lauri Korpikoski sai syöttöpisteen kotijoukkueen kuudenteen maaliin. Kauden kuudennen ottelun pelannut Antti Niemi oli Dallasin onnistujia fyysisessä väännössä. Niemi torjui 28 kertaa Bluesin rummutuksessa.

Torstain kierros:

NY Islanders–Philadelphia 2–3 vl (0–0, 1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

Buffalo–Toronto 1–2 (0–1, 1–1, 0–0)

NY Rangers–Edmonton 5–3 (1–1, 1–1, 3–1)

E: Jesse Puljujärvi 0+1

Washington–Winnipeg 4–3 ja (1–0, 2–0, 0–3, 1–0)

Florida–New Jersey 4–3 ja (1–0, 1–1, 1–2, 1–0)

Ottawa–Vancouver 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)

Tampa Bay–Boston 3–4 vl (1–2, 1–1, 1–0, 0–0, 0–1)

T: Valtteri Filppula 0+1, B: Tuukka Rask 27/30 torjuntaa

Dallas–St. Louis 6–2 (0–0, 2–1, 4–1)

D: Antti Niemi 28/30 torjuntaa, Esa Lindell 0+1, Lauri Korpikoski 0+1

Chicago–Colorado 4–0 (2–0, 0–0, 2–0)

Arizona–Nashville 3–2 vl (1–1, 0–1, 1–0, 0–0, 1–0)

N: Pekka Rinne 26/28 torjuntaa

Los Angeles–Pittsburgh 3–2 ja (0–1, 1–0, 1–1, 1–0)

San Jose–Calgary 2–3 (0–0, 0–2, 2–1)