Michelle Karvinen on jääräpää jäällä ja yksi maailman parhaista – ”en ole koskaan pelännyt pelaamista miesten kanssa”

Kuka? Michelle Karvinen Syntynyt 27. maaliskuuta 1990 Rødovrerissa Tanskassa. Pelannut urallaan Rødovren miesten kakkosdivisioonajoukkueessa, Espoo Bluesissa, Pohjois-Dakotan yliopistossa ja HC Luleåssa. Edustanut Suomea kuusissa MM-kisoissa ja kaksissa olympialaisissa. Voittanut olympiapronssia, kolme MM-pronssia ja kaksi SM-kultaa. Työskentelee jääkiekon ohella puolet viikosta graafisena suunnittelijana.

Maailman parhaisiin jääkiekkoilijoihin lukeutuvaa Michelle Karvista, 26, voi kuvalla monin adjektiivein: loistava luistelija, maalitykki, esikuva. Yksi tärkeimmistä adjektiiveista lienee kuitenkin ”jääräpäinen”.

Kun Karvinen oli 2,5-vuotias, hän halusi olla kuin neljä vuotta vanhempi veljensä. Veli pelasi jääkiekkoa, ja niinpä pikkusiskokin halusi hokkarit jalkaansa jo taaperona.

”Olin kuulemma jääräpäinen lapsi. Kaaduin jäällä, nousin ylös, kaaduin, nousin ylös – enkä halunnut apua. Halusin oppia itse”, Karvinen muistelee. Apu seisoi ihan vieressä, sillä Karvisen isä Heikki Karvinen on tekniikka- ja luisteluvalmentaja.

Jääräpäinen Michelle Karvinen on edelleen.

”Teen töitä niin kauan, kunnes opin haluamani. En edelleenkään pyydä heti apua, vaan kokeilen ensin itse.”

Jukka Salminen / Leijonat

Tanskassa syntyneen Karvisen isä on suomalainen ja äiti tanskalainen. Karvinen on sittemmin kuunnellut isäänsä useastikin, eikä ihme. Heikki Karvinen on valmentanut lukuisia Tanskan maajoukkue- ja NHL-pelaajia.

”Opin isäni ansiosta nuorena valtavasti tekniikasta ja luistelusta. Se on antanut minulle enemmän aikaa jäällä ratkaisujen pohtimiseen”, HC Luleåssa pelaava Karvinen sanoo.

Ratkaisut päättyvät usein tuuletukseen: Karvinen valittiin muun muassa Sotšin olympialaisissa turnauksen parhaaksi hyökkääjäksi. Maalitykin tehoja olisi kaivattu, kun Suomen maajoukkue kohtasi tiistaina alkaneessa 4 Nations Cup -turnauksessa Kanadan, USA:n ja Ruotsin maajoukkueet.

Karvinen sai turnausta edeltävässä harjoitusottelussa kuitenkin ylävartalovamman ja joutui jäämään turnauksesta pois. Hän selvinnee vammasta viikon levolla.

Karvisen lahjakkuus näkyi jo nuorena. Hän oli 12-vuotiaana pelaamassa Suomessa poikien turnauksessa, ja otteet vakuuttivat naisten maajoukkueen silloisen päävalmentajan Hannu Saintulan.

”Hän oli turnauksen parhaita hyökkääjiä”, Saintula muistelee. Karvinen itse toppuuttelee kehuja.

”Näytin varmaan erityisen hyvältä, koska pelasin samassa ketjussa Lars Ellerin ja Mikkel Bødkerin kanssa. Molemmat pelaavat nykyään NHL:ssä.”

Saintula keskusteli turnauksen jälkeen Karvisen ja tämän isän kanssa, ja Karvinen valitsi pitkän harkinnan jälkeen edustaa arvokisoissa Suomea.

”Olen aina halunnut haastaa itseäni, siksi olen pelannut esimerkiksi poikien ja miesten kanssa. Valitessani Suomen sain mahdollisuuden päästä pelaamaan loistavien naispelaajien kanssa MM-kisoissa ja olympialaissa.”

Karvinen on pelannut nuorempana muun muassa Tanskan toiseksi korkeimmalla miesten sarjatasolla. Hän olisi päässyt pelaamaan myös Tanskan korkeimmalle sarjatasolle, mutta jätti tarjouksen väliin, koska se olisi estänyt uran yliopistokiekossa.

”En ole koskaan pelännyt pelata miesten kanssa. Minun on vain oltava miesten peleissä enemmän varuillani, koska peli on nopeampaa ja fyysisempää. Taklauksiin olen tottunut.”

Karvinen siirtyi toissa kaudella Pohjois-Dakotan yliopistojoukkueesta Luulajaan FC Luleån riveihin. Naisten maajoukkueen valmentaja Pasi Mustonen on huomannut, että Karvisen harjoittelu on ottanut Ruotsissa ison askeleen eteenpäin.

”Karvinen on nyt parhaassa fyysisessä kunnossa minun valmentaja-aikanani”, Mustonen sanoo.

Luleå HF satsaa naisiin erityisen paljon, ja pelaajien olot ovat erinomaiset. Naiskiekko myös kiinnostaa: viime kaudella finaaliottelua seurasi 4 250 katsojaa.

”Olen viihtynyt Luulajassa todella hyvin. Pelit ovat korkeatasoisia ja seura näyttää muille mallia, että naisten joukkueiden kanssa voi toimia samoin kuin miesten joukkueiden kanssa”, Karvinen kiittelee.

Mustonen luonnehtii Karvista erittäin poikkeukselliseksi pelaajaksi.

”Karvinen on yksi maailman taitavimmista hyökkääjistä. Hänellä on erinomainen pelikäsitys, ja hän löytää ratkaisuja, joita kaikki eivät näe.”

Tällaisen pelaajan loukkaantuminen vaikuttaa väistämättä joukkueen peliin.

”Loukkaantumisia voi tosin käydä arvokisoissakin. Joukkueelle on hyvä kokemus, että kärkipelaaja on poissa ja silti pitää pystyä suoriutumaan kaukalossa”, Mustonen pohtii.

Suomi hävisi tiistain pelissä Kanadalle 3–0 ja keskiviikkona Yhdysvalloilta 4–0. Naisleijonat on Karvisen mukaan ottanut tappioista huolimatta isoja askelia eteenpäin ja saanut peliinsä varmuutta.

”Olemme nälkäinen joukkue. Jos kehitymme samaa vauhtia, niin meillä on käsissämme jotain isoa.”

Isot pitävät pintansa

Suomen naisleijonat kohtaavat Järvenpäässä, Keravalla ja Vierumäellä pelattavassa Four Nations -turnauksessa Kanadan, Yhdysvallat ja Ruotsin. Suomi hävisi tiistaina Kanadalle 3–0 ja keskiviikkona Yhdysvalloille 4–0.

”Kaveri oli parempi. Olemme puolustaneet hyvin, mutta emme ole tehneet maaleja. Ylivoimapelaaminen ei ole ollut tarpeeksi hyvää”, naisten päävalmentaja Pasi Mustonen ruotii.

Mustonen on tyytyväinen siihen, että Suomen peli kahta maailman parasta joukkuetta, Yhdysvaltoja ja Kanadaa, vastaan on kehittynyt selvästi.

”Menneinä vuosina ottelut olivat maalivahtipeliin perustuvaa henkiin jäämistä ja rimpuilua. Nyt pystymme pelaamaan ja haastamaan nämä kaksi maata.”

Suomi kohtaa turnauksessa perjantaina Ruotsin, jonka kanssa Suomi taistelee myös lauantaina kolmannesta sijasta. Suomi kaatoi syyskuussa Finnkampen-turnauksessa Ruotsin kolme kertaa.

”Olemme niskan päällä Ruotsista, mutta se pitää osoittaa joka päivä. Lähdemme hakemaan vain ja ainoastaan voittoa”, Mustonen sanoo.

Suomi ja Ruotsi kohtaavat 4 Nations cupin pronssiottelussa lauantaina Järvenpäässä kello 14. Finaali Yhdysvallat–USA pelataan kello 17.30.