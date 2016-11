Riitaa Nyrkkeilyliitossa, toiminnanjohtaja Karlsson irtisanoutui yllättäen

Suomalainen nyrkkeily sai paljon positiivista näkyvyyttä, kun Mira Potkonen otti Rio de Janeiron olympialaisissa pronssia. Mitalin toisella puolella kuohuu vahvasti.

Toiminnanjohtaja Tobias Karlsson irtisanoutui yllättäen sisäisiin ristiriitoihin vedoten. Karlsson ehti työskennellä vain nelisen vuotta Nyrkkeilyliitossa, kun hän otti vetovastuun syyskuussa 2012.

”On vaaliaika ja minun saavutuksia ja ei saavutuksia käytetään hyväksi. Piti kysyä itseltäni, jaksanko rakentaa pilkkoontunutta luottamusta vai en”, Karlsson sanoi HS:lle.

”Tällä irtisanoutumisella ei ole mitään tekemistä Mira Potkosen kanssa”, Karlsson huomautti.

Vaaliajalla Karlsson tarkoitti liiton tulevaa syyskokousta, joka pidetään Solvallan urheiluopistossa 19. marraskuuta.

Karlsson sanoi, että hänellä on oman käsityksensä mukaan hyvä luottamus liiton johtokunnassa poislukien yksi jäsen, joka ”agitoi toiminnanjohtajan tekemisiä seuroille”.

Nyrkkeilyliitto kuuluu Potkosen mitalista huolimatta pieniin liittoihin suomalaisella urheilukartalla. Se tarkoittaa kehän ulkopuolella ainaista kamppailua rahasta, ja siitä, mitä maksetaan ja mitä ei.

Liitto on linjannut, ettei se kustanna nyrkkeilijöiden matkoja kansainvälisiin kilpailuihin, vaan urheilijat ottavat matkarahansa tukimaksuistaan. Liitto sen sijaan luo toiminnalle edellytyksiä maksamalla valmentajan ja tuomarin kisapaikalle. Tuomarikustannut tulevat siitä, että heidän osallistumistaan edellytetään ja tuomarit toimivat lajissa vapaaehtoisina.

”Jos haluaa menestyä kansainvälisessä kilpailussa, on luotava ammattimainen prosessi, ja mielestäni me olemme niitä luoneet suomalaisessa nyrkkeilyssä”, Karlsson sanoi.

Liitto pyörittää noin puolen miljoonan budjettia ja sillä on 12–14 tukiurheilijaa.

”Kun tulin neljä vuotta sitten, miellä oli 80 000 euron puskuri, josta on osa syöty ja noin 50 000 on jäljellä. Mielestäni taloudellinen tilanne on stabiili”, Karlsson sanoi.

Karlsson jatkaa liiton palveluksessa tammikuun 2017 loppuun ja hän hoitaa siihen asti juoksevat asiat ja eteen tulevan syyskokouksen valmistelun.