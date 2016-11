Golfliitto löysi jälleen päävalmentajan Ruotsista: ”Näen tilanteen Suomessa hyvänä”

Suomen Golfliitto luottaa edelleen ruotsalaiseen valmennusosaamiseen.

Liitto valitsi pitkään päävalmentajana toimineen Staffan Johanssonin seuraajaksi hänen maanmiehensä Fredrik Jendelidin. Kahden vuoden sopimuksen tehnyt Jendelid aloittaa työnsä Suomessa 20. tammikuuta 2017.

Jendelid, 52, siirtyy Suomen päävalmentajaksi Itävallasta, jonka amatöörimaajoukkueen päävalmentajana hän on toiminut vuodesta 2011 alkaen. Hän ehti toimia Itävallan golfliitossa valmentajana 12 vuotta.

”Meillä oli muutamia erittäin vahvoja kandidaatteja mukana loppumetreille asti. Isosta ja laadukkaasta hakijajoukosta Jendelid nousi pinnalle kompetenssinsa, kokemuksensa ja tieto-taitonsa ansiosta”, Golfliiton toiminnanjohtaja Petri Peltoniemi sanoi tiedotteessa.

Jendelidin alaisuudessa Itävallan golf on ottanut harppauksen eteenpäin. Esimerkiksi maan miesten amatöörimaajoukkue saavutti kuluvana vuonna MM-pronssia.

Ennen Itävaltaan siirtymistä Tukholmassa asuva Jendelid toimi Ruotsin golfliitossa valmentajana 12 vuoden ajan. Viimeiset kuusi vuotta hän vastasi miesammattilaisten valmennuksesta.

Omassa valmennuksessaan Jendelid kertoo hyödyntävänsä mielellään tieteellistä tietoa, kuten tilastollista analyysiä. Hän muistuttaa, että ero maailman ykköspelaajan ja maailmanlistan 200:nnen välillä on kierrosta kohti keskimäärin kaksi lyöntiä. Sen kiinni kuromisessa on järkevää kääntää kaikki kivet sekä etsiä ja hyödyntää tietoa sieltä, missä sitä on saatavissa.

”Pienet asiat tekevät ison eron ja ratkaisevat. Ne meidän pitää selvittää ja kehittää itseämme niissä. Minulla on idea siitä, miten se tehdään”, Jendelid sanoi tiedotteessa.

”Näen tilanteen Suomessa hyvänä. Amatööritasolla se on ollut jopa erinomainen, mutta ammattilaisten puolella ei vielä niinkään. Nyt meidän on aika ottaa seuraava askel eteenpäin myös ammattilaispuolella.”

Suomessa ammmatilaiset toimivat pitkälti liiton ulkopuolella, ja päävalmentajan työ tapahtuu amatöörien parissa.

Jendelid on suorittanut Ruotsin ylimmän tason valmentajatutkinnon. Lisäksi hän on opiskellut urheilupsykologiaa ja viestintää. Hän pitää erityisenä vahvuutenaan vuorovaikutustaitoja.

”Yhteistyön parantaminen on suurin tavoitteeni. Meillä ei ole varaa hukata mahdollisuuksia siihen, että yhteistyö ei ole tehokasta. Minulla on kokemusta ja ajatus siitä, miten lähdemme viemään asioita eteenpäin. Lopputuloksen on oltava 1+1=3.”