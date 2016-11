Näin tehdään urheilijan dopingtesti – HS kertoo, kuinka Helsingin huippulaboratorio seuloo mahdollisia dopingkäryjä

Fakta Dopinganalyysejä lähes 40 vuotta Maailman antidopingtoimiston Wadan akkreditoimia eli valtuuttamia laboratoriota on 34. Niistä yli puolet (18) sijaitsee Euroopassa. Yhtyneet Medix Laboratoriot (YML) on yksityinen yritys. Muut Wadan hyväksymät laboratoriot toimivat esimerkiksi yliopistojen yhteydessä ja saavat usein myös julkista rahoitusta. YML on ollut dopinglaboratorio vuodesta 1978. Akkreditoinnin se sai vuonna 1983 Helsingissä pidettyjen yleisurheilun MM-kisojen yhteydessä ensimmäisenä Pohjoismaissa. Suomen antidopingtoimikunta on YML:n suurin asiakas.

Alma, Selma, Elsa ja Lissu pitävät kovaa metallista kohinaa. Niitä säestävät mm. Sampo, Hessu, Qalle ja Tiqu.

Ääni syntyy lempinimillä varustetuista laitteista. Niitten oikea toiminnallinen nimi tarjoaa ääntämishaasteen: nestekromatografi-massaspektrometri.

Niillä analysoidaan urheilijoitten dopingnäytteitä.

Viereisissä huoneissa on lukuisia muita, vähän erinäköisiä laitteita. Niistä jotkut kieputtavat verinäyteputkea.

Ollaan paikassa, johon sivullisilla ei ole normaalisti mitään pääsyä.

Suomen ainoa Maailman antidopingtoimiston Wadan akkreditoima dopingtestilaboratorio Yhtyneet Medix Laboratoriot (YML) Helsingin Kivihaassa on kutsunut median edustajia muutamaksi tunniksi kylään.

Tässä laboratoriossa analysoidaan vuosittain noin 4 000 dopingnäytettä, virtsaa ja verta. Niistä viitisen prosenttia tulee ulkomailta ja loput Suomesta.

Jokaisesta näytteestä tehdään keskimäärin 7–8 analyysiä. Se tarkoittaa, että yhden arkipäivän aikana Alma, Selma ja kumppanit myllyttävät valmiiksi keskimäärin yli sata analyysiä.

Siihen on käytännön syynsä, miksi koneille on annettu kansanomaiset nimet. Osa niistä on keskenään identtisiä. Joukossa on ainakin kolmoset ja kaksoset.

Näin laboratorion työntekijöillä on kätevää kutsua koneita lempinimillä, ja käytäntö helpottaa myös koneitten ulkopuolisia huoltajia ja korjaajia.

Wadan akkreditoimat laboratoriot eivät ole aivan samanlaisia sen mukaan, millaisia analyysimenetelmiä ne pystyvät käyttämään.

YML:n dopingtestilaboratorion tieteellisenä johtajana ensi vuoden alussa aloittava Tina Suominen arvioi, että hänen työnantajansa olisi rankingissa korkealla, jos Wadan akkreditoimat laboratoriot pantaisiin järjestykseen analyysimenetelmien tason ja kattavuuden mukaan.

”Kyllä me käsittääkseni olemme ihan kärkipäässä. Suurin osa analyyseista voidaan tehdä täällä. Wada valvoo laatua hyvin tarkkaan, joten periaatteessa akkreditoidut laboratoriot ovat aika tasalaatuisia”, Suominen sanoo.

Suomisen mukaan YML:lle on suuri apu verrattain uusista analyysilaitteista.

”Se auttaa meitä, että voimme varmistaa positiivisen tuloksen usealla eri tekniikalla. Nämä laitteet ovat kovalla käytöllä.”

Näytteen analysointi voi kestää Wadan ohjeitten mukaan korkeintaan kymmenen päivää.

”Toki pyrimme siihen, että voimme raportoida tuloksen mahdollisimman nopeasti, mutta käytännössä se kymmenen päivää on aika realistinen aika.”

Suurin osa analyysilaitteista on Suomisen mukaan automaattisia niin, että ne suorittavat analyysin yön aikana.

”Aamulla katsotaan tulokset. Tämä vaihe on yhtä nopea kaikille aineille. Esikäsittelyssä voi olla eroja. Jollekin yhdisteryhmälle se kestää 2–3 tuntia, jollekin toiselle 5–6.”

Tarvittaessa näytteitten analyysiä voidaan erillisellä sopimuksella nopeuttaa. Näin tapahtuu ensimerkiksi Lahden MM-hiihtojen aikana.

”Silloin tehdään testausorganisaation kanssa erillinen aikataulu, ja työtä tehdään päivystysluonteisesti. Jopa 24 tunnissa voidaan raportoida tuloksia, jos se sovitaan etukäteen ja suunnitellaan hyvin.”

Analyysimenetelmät ovat kehittyneet Suomisen mukaan huomattavasti kymmenen tai jopa viiden viime vuoden aikana.

”Laitteista tulee uusia versioita koko ajan, ja ne ovat huomattavasti herkempiä kuin aikaisemmat. Tavallaan tekniikka on samaa, mutta elektroniikka kehittyy. Laitteen nopeutuvat ja pystyvät havaitsemaan pienempiä määriä.”

Tästä kehityksestä on pitkälti kyse siinä, että viime aikoina lukuisia Pekingin (2008) ja Lontoon (2012) olympialaisten tuloksia on mennyt uusiksi, kun niitten kisojen pakasteena säilöttyjä dopingnäytteitä on analysoitu uudelleen.

Kehitystä on auttanut myös se, että tutkimusten kautta on saatu uutta tietoa vanhojen aineitten aineenvaihdunnasta.

”Voi olla, että kun joku vanha anabolinen steroidi on tullut käyttöön, sen aikaisilla analyysimenetelmillä on löydetty jotain aineenvaihduntatuotteita, muttei niistä ehkä sitä pitkäaikaisinta, jota erittyy vähemmän kuin muita”, Suominen sanoo.

”Nykyaikaisilla analyysilaitteistolla pystytään havaitsemaan se, jota erittyy vähemmän kuin muita. Ja huomataankin, että tämä näkyykin kuukausia, kun muut näkyvät vain viikkoja.”

Kolme poimintaa

1. Laboratoriossa ei tiedetä näytteen antaneen urheilijan henkilöllisyyttä.

Näytteen mukana on vain koodinumero, laji, sukupuoli, näytteenoton ajankohta ja se, onko kyseessä kilpailussa vain kilpailun ulkopuolella otettu näyte.

2. Wadan akkreditoinnin saaminen ja säilyttäminen vaatii laboratoriolta eri säännnöstöjen ja vaatimusten täyttämistä ja noudattamista. Yksi tärkeimmistä kriteereistä on riippumattomuus.

Akkreditoinnin voi myös menettää. Näin kävi tänä vuonna Moskovan laboratoriolle Venäjän dopingskandaalin yhteydessä.

Suurin mahdollinen virhe laboratoriolle on ns. väärä positiivinen tulos. Sen seurauksena akkreditoinnin menettää heti.

3. Nykyään dopingnäytteitä voidaan säilöä pakasteina kymmenen vuotta.

Kun Yhtyneet Medix Laboratoriot muutti Helsingissä Pitäjänmäeltä muutaman kilometrin päähän Kivihakaan Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun yhteyteen, mahdollisuudet dopingnäytteitten säilömiseen paranivat huomattavasti.

Toistaiseksi YML:ssä ei ole kuitenkaan analysoitu säilöttyjä näytteitä.

Janne Järvinen / HS

Janne Järvinen / HS

Janne Järvinen / HS