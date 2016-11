Kontinen ja Peers etenivät Pariisin ATP-turnauksen finaaliin

Tenniksen Pariisin ATP-turnauksessa nelinpelipari Henri Kontinen ja John Peers ovat selviytyneet finaaliin voittamalla Marcelo Melon ja Vasek Pospisilin erin 6–4, 6–4.

Kontinen ja Peers kohtaavat loppuottelussa voittajan ottelusta Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut (Ranska)– Rohan Bopanna (Intia)/ Daniel Nestor (Kanada).

Kontinen on pelannut nelinpeliä tällä kaudella pääasiassa australialaisen John Peersin kanssa, ja pari on voittanut kolme turnausta. Ensimmäinen turnausvoitto tuli kauden avausturnauksessa Brisbanessa, toukokuussa he voittivat Münchenin turnauksen ja heinäkuussa he voittivat Hampurissa ATP 500 -turnauksen.

Pari on selvinnyt marraskuun lopussa Lontoossa pelattavaan ATP-finaaliturnaukseen.