Leijonien tappiot jatkuivat – nyt jo seitsemän perättäistä tappiota tilillä

Suomen jääkiekkomaajoukkue ei saanut helpotusta lauantai-iltana Hartwall-areenalla. Suomi hävisi Tšekille maalein 3–5 ja kirjasi tililleen toisen tappion Karjala-turnauksessa ja kaikkiaan seitsemännen perättäisen, kun otetaan huomioon syksyn World Cup harjoituspeleineen.

Suomen päävalmentaja Lauri Marjamäki oli rauhallisen oloinen ottelun jälkeen.

”Eniten tässä harmittaa pelaajien puolesta, pahin tunne tulee siitä, etten pysty auttamaan joukkuetta tarpeeksi”, Marjamäki sanoi.

Tšekki hallitsi ottelua enimmäkseen kaksi ensimmäistä erää. Se käytti hyväkseen muun muassa kaksi ylivoimaa, joiden avittamana vieraat johtivat 3–1.

Joonas Kemppainen kavensi ylivoimalla kolmannen erän alussa tilanteeksi 2–3. Se synnytti toivonkipinän, jonka Jakub Jerabekin maali yritti sammuttaa.

Mutta Suomi nousi vielä kerran maalin päähän. Ville Lajunen teki itselleen harvinaisen maalin siniviivalta komealla laukauksella.

”Oli mukava onnistua, on noita paikkoja ollut seurajoukkueessa”, Lajunen sanoi.

Hän on tehnyt Jokereissa tämän kauden aikana yhden maalin.

Lopussa Suomi sai vielä hyvän rynnistyksen aikaiseksi, mutta Lukas Radil ratkaisi viimeisen minuutin osumallaan tyhjään maaliin.

Suomi ei joutunut Tšekkiä vastaan niin kovan paineen alle omissa hyökkäyksiin lähdöissä kuin torstaina kovaa prässännyttä Venäjää vastaan.

Mutta edelleen puolustuspäässä tuli selviä virheitä.

”Katsotaan videoita ja korjataan huomiseksi”, Lajunen sanoi.

Sunnuntaina Suomi kohtaa Karjala-turnauksen viimeisessä ottelussaan Ruotsin, joka on Suomen tavoin hävinnyt molemmat ottelunsa.

”Ei tämä ole helppoa pelaajille, he tulevat monesta joukkueesta ja yritämme pistää hommaa nopeasti kasaan. Pitää sietää aika heikkoakin pelaamista. Se on eri asia, kun on MM-kisat ja MM-leiritykset ja on enemmän aikaa ryhmän kanssa ja saat pelin näyttämään siltä”, Marjamäki sanoi.

Vesa Koivunen

