Tenniksen Suomen tämän hetken kuumin nimi, Henri Kontinen (26), on erinomainen esimerkki siitä, ettei periksi kannata antaa. Hän on myös loistava esimerkki siitä, että erikoistuminen kannattaa.

Sitkeät polvivaivat piinasivat pitkään Kontista ja pakottivat lopulta hautaamaan ajatukset menestymisestä kaksinpelissä. Kontisen polvi leikattiin lokakuussa 2012.

Hän palasi kilpakentille helmikuussa 2013 ja keskittyi nelinpeleihin. Kun nelinpeleissä alkoi tulla menestystä, Kontiselta kysyttiin, kannattaisiko pelata myös kaksinpeleissä. Pelimies antoi silloin pelimiehen vastauksen: ”Ei aleta leikkiä tulella.”

Kontinen on valinnut tiensä, ja erikoistuminen nelinpeliin on totisesti kannattanut. Kuluva vuosi on merkinnyt Kontiselle todellista läpimurtoa eliittiin. Wimbledonissa hän pääsi ensimmäisen kerran urallaan grand slam -turnauksessa toista kierrosta pidemmälle. Miesten nelinpelissä tuli puolivälieräpaikka John Peersin kanssa ja turnausrupeaman päätteeksi sekanelinpelissä täysosuma Heather Watsonin kanssa.

Syksylläkin Kontinen on ohittanut komeita virstanpylväitä: pääsy ATP:n mestaruusturnaukseen, voitto masters-turnauksessa ja nousu 10 parhaan joukkoon maailmanlistalla.

Mitä ensi vuosi tuokaan tullessaan?