Kiistelty ja kiitelty manageri Harri Halme on kerännyt miljoonia sponsorirahaa urheilijoille

Kuka? Harri Halme Syntynyt 18. elokuuta 1967 Lahdessa. Asuu Turussa ja Helsingissä. Urheilumanageri ja Turussa pidettävien Paavo Nurmi -kisojen markkinointipäällikkö. Toiminut ala-asteella opettajana ja puolustusvoimissa upseerina. Suomen Urheiluliiton markkinointipäällikkö 1997–2002. MTV:n Elixir-urheiluohjelman tuottajana 2003–2009. Valtion liikuntaneuvoston ennakointijaoston jäsen 2015–2019.

Joskus pelkkä kokeilunhalu ja uteliaisuus voivat johtaa urheilussa huipputulokseen.

Niin kävi pikaluistelija Pekka Koskelalle lähes päivälleen yhdeksän vuotta sitten. Hän luisteli Salt Lake Cityssä 1 000 metrin ME:n, jota hän ei edes mennyt sinne tekemään.

Koskelan aika 1.07,00 minuuttia on toistaiseksi viimeisin suomalaisen urheilijan tekemä maailmanennätys varsinaisessa kilpailussa. Satu Mäkelä-Nummela sivusi ME:tä peruskilpailuissa trapin EM-kisoissa vuonna 2009.

”Maailmanennätys oli monen kokeilun summa. Tarkoituksena oli vain selvittää, miksei Koskela raskastekoisena luistelijana pärjää Pohjois-Amerikan nopeilla jäillä”, urheilumanageri Harri Halme muistaa.

Kokeilua varten Koskela asui pitkiä jaksoja puolen vuoden aikana korkeassa ilmanalassa. ”Emme tajunneet lainkaan, miten kova juttu se oli”, Halme sanoo.

Tarkoituksena oli varmistaa, että Koskela pärjää seuraavana vuonna 2010 olympialaisissa Vancouverissa. Niin ei kuitenkaan käynyt.

Koskelan ME-luistelu on yksi monista Halmeen tallin urheilijoiden tarinoista.

Halme on kiistelty ja kiitelty urheilumanageri, jota suuri yleisö ei juuri tunne, mutta hänen lonkeronsa ja vaikutuskanavansa ulottuvat monelle tasolle, huippu-urheilusta politiikkaan.

”Leikkisästi voi sanoa, että olen kerännyt rahaa ja ääniä”, Halme naurahtaa omalle roolilleen. Hän on ollut vuosien aikana vetämässä monen poliitikon vaalivankkureita.

”Olympialajien ja kansainvälisen tason urheilijat ovat minun juttuni”, sanoo Halme, jota on kysytty myös autourheilijoiden manageriksi, mutta siihen hän ei ole ryhtynyt.

Tämän hetken suomalaisista huipuista muun muassa ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen, pyöräilijä Lotta Lepistö, aitajuoksija Oskari Mörö ja painija Petra Olli ovat hänen urheilijoitaan.

Rion olympialaisissa urheilleista suomalaisista lähes puolet on ollut tekemässä sponsorisopimusta Halmeen kanssa.

Halmeen mielestä menestynyt urheilija tarvitsee ansaitsemansa huomion myös muuten kuin median kautta. Lepistön MM-pyöräilyn mitalijuhlatkin Halme järjesti loistohotelli Kämpissä, Helsingin keskustassa.

”Se oli harkittu juttu.”

Uransa lopettaneet purjehtija Sari Multala ja moukarinheittäjä Olli-Pekka Karjalainen olivat pitkään manageri Halmeen tallissa, jossa on ollut 20 vuoden aikana noin sata urheilijaa.

Kaikkiaan yksityistä rahaa on virrannut Halmeen kautta urheilijoille arviolta 15 miljoonaa euroa.

Vuoden 1999 keihäänheiton maailmanmestari Aki Parviainen sanoi heittävänsä vain keihästä ja kehotti Halmetta pitämään ”mapit ojennuksessa”. Seurauksena oli, että Parviainen rakennutti talon Nastolaan.

Halmeen oma palkka on 5–20 prosenttia urheilijan sopimuksesta. ”Tapauskohtaisesti”, hän sanoo.

Rahan kerääminen ei ole helppoa varsinkaan aloittelevalle tai pienen lajin urheilijalle.

Kovin nuoria urheilijoita Halme ei ota talliinsa, mutta monta uransa jatkoa harkinnutta urheilijaa hän sanoo auttaneensa ilmaiseksi ja kehottanut jatkamaan.

”Tympii, kun 20-vuotiaan urheilijan korvaan kuiskutellaan, että hänen pitää miettiä opintojaan ja hommata itselleen muuta ammattia. Oikeasti pitäisi kuiskutella, että pärjää urheilussa ja tee maailmanennätys.”

Multala ja Karjalainen ovat Halmeen mukaan hyviä esimerkkejä, että urheilija voi hankkia itselleen ammatin 35-vuotiaana, kun ura huippu-urheilijana on takana.

Maailmalla valtalajeissa manageri on samalla tavalla monimiljonääri kuin urheilija. Suomessa managerien piirit ovat pieniä. Suomen Urheilumanagerit ry:ssä on 98 jäsentä, joista 60 toimii yksilöurheilijoiden kanssa.

Pelkästään managerin työllä toimeentulevia on alle kymmenen. ”Nykyään on tilaa tekemiselle. Yhteiskunta on muuttunut, ja se helpottaa kaikkien työtä. Myös lajiliitot ovat sen huomanneet. Ne eivät suojele omiaan niin kuin ennen”, Halme sanoo.

Hän on tehnyt alihankintaa myös manageritoimistoille Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Yksi projekti koski Visan kansainvälistä toimintaa urheilussa.

Halme muistuttaa, että manageri on eri kuin agentti, joka tekee työsopimuksia. ”Tänä päivänä agentin on hyvä olla juristi”, sanoo Halme, joka on itse opiskellut jonkin verran sosiologiaa.

Urheiluhulluus iski häneen jo pienenä. Kaksivuotiaana Halme istui kuin jähmettyneenä Urheiluruudun äärellä.

Kouluiässä hän keräili kiekkoja Lahden Reippaan lätkäharjoituksissa ja väijyi pusikossa Kuusysin jalkapalloharjoituksia Kisapuistossa.

”Urheiluhullu olen vieläkin, 24/7. Liikunta on johtava asia. Siitä ei voi ulkoistaa itseään.”

Ensi vuonna 50 täyttävä Halme käy edelleen pelaamassa jääkiekkoa. Silminnäkijöiden mukaan hän on kaukalossa puolivilkas, vahvajalkainen, voitontahtoinen ja innokas pyörijä.

Samanlainen hän on managerina. Urheilupiireissä hän herättää helposti närää ja osin kateutta.

”Halme on tehokas mies ja tehnyt miljoonia euroja sponsorirahaa. Sitä ei voi väheksyä, mutta hän astuu samalla monille varpaille”, sanoo Halmeen hyvin tunteva urheilumies. ”Halme on muodostanut poskettoman verkoston itselleen.”

”En ole mikään jesuiitta, mutta mietin aina, miten asiat voi tehdä paremmin ja tehokkaammin. Se on syy, miksi olen niin monessa mukana. En voi ummistaa silmiäni, jos asiat eivät ole kohdallaan”, Halme sanoo.