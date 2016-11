Miro Aaltonen teki teininä rohkean ratkaisun muuttaessaan Joensuusta Espooseen – nyt hän pelaa Leijonissa

Nuori hyökkääjä Miro Aaltonen, 23, tuli jääkiekkomaajoukkueeseen sisään sellaisen esityksellä, että hänen nimensä jää pitkäksi aikaa päävalmentaja Lauri Marjamäen mieleen.

Ja miksei jäisi, kun Marjamäki on valmentanut Aaltosta niin Blueissa kuin Kärpissäkin. Marjamäki, joka kuka tuntee hyvin luistelevan Aaltosen.

Maali Venäjää vastaan ja toinen, kun Ruotsi meni nurin Hartwall-areenan sunnuntai-illassa 4–1 olivat tulokkaan tehot. Niukkamaalisessa turnauksessa ne ovat kovia lukemia.

Oli oikeastaan ihme, ettei Aaltonen kuulunut sille listalle, jolla Leijonien kokoonpano julkaistiin ennen Karjala-turnausta. Vasta Teemu Hartikaisen loukkaantuminen avasi Aaltoselle takaoven.

Aaltonen pelaa Venäjällä KHL:ää Vitjazissa, ja millä tehoilla. Hän on KHL:n paras suomalainen tällä kaudella ja pisteitä hän on tehnyt enemmän kuin yksikään muu suomalaispelaaja mukaan lukien Jokerien ässät. Saldo näyttää 26 otteluun lukemia 10+11=21.

”Jos MM-kisoista puhutaan, on vielä yksi steppi otettava, että siellä pystyy pelaamaan”, Aaltonen sanoi voitokkaan Ruotsi-ottelun jälkeen.

Ennen kauden alkua ei kukaan olisi osannut sijoittaa Aaltosta suomalaisten pistemiesten kärkeen KHL:ssä. On hienoa nähdä, millaisen kehitysloikan nuori herra on ottanut, vaikka potentiaali on ollut pitkään tiedossa.

”On nämä piirun verran kovempia pelejä kuin KHL-ottelut”, Aaltonen sanoi puolen kauden kokemuksella.

Nopea ja hyvin luisteleva Aaltonen on ollut aina, mutta hän pelasi vahvasti kiekon kanssa ja hoiti alaspäin sen, mitä maaleja jahtaavalta hyökkääjältä voi vaatia.

Aaltosen pelistä näki, että hän jaksoi luistella, tulla vauhdilla alaspäin ja luoda jatkuvasti painetta hyökkäyspäässä.

Liigaan Aaltonen tuli Bluesin kautta, mutta alun alkaen hän on joensuulaisen kiekkoilun lahja Espoolle. Aaltonen pelasi vielä C-nuorissa Joensuussa, mutta jo seuraavassa ikäluokassa Espoossa. Siitä alkoi tie, joka näyttää nousujohteiselta koko ajan.

Oli kova siirto lähteä 16-vuotiaana kotoa kohti Espoota ja uutta elämään ja kiekkoiluun liittyvää haastetta.

Karjala-turnaukseen mennessä Aaltonen ei ollut A-maajoukkueessa pelannut, mutta 20-vuotisissa kyllä. Hän kuului Ufan MM-turnauksessa joukkueen ykkösketjuun kolme vuotta sitten, mutta loukkaantui ensimmäisessä ottelussa.

”Tulin tänne ja pelasin joukkueelle, ja kyllä tämä voitto lämmittää mieltä. Nyt palataan seuraan tekemään arkipäivän juttuja”, Aaltonen sanoi.