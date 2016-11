Messi iski 500. maalinsa Barcelona-paidassa – Sevillan puheenjohtaja: ”Hän on avaruusolento”

FC Barcelonan tähtihyökkääjä Lionel Messi oli ennen sunnuntai-illan Sevilla-vierasottelua vain yhden maalin päässä rajapyykistä: uransa 500. osumasta Barcelona-paidassa.

Messi ei odotuksia pettänyt, vaan iski tuon maalin ensimmäisen puoliajan loppuhetkillä. Argentiinalainen supertähti tasoitti La Liga -pelin lukemiin 1–1 saatuaan syötön rangaistusalueen rajalle Neymarilta. Messin tarkka laukaus upposi vasempaan alakulmaan.

Messin maali tuli sikäli tärkeään paikkaan, että Sevilla oli hallinnut pelitapahtumia avauspuoliajalla ja siirtynyt 15. minuutilla 1–0-johtoon.

Messi nousi avainasemaan Sevillaa vastaan myös toisella puoliajalla.

Messi piti palloa vauhtijuoksussa, imi puolustavia pelaajia itseensä ja avasi tilaa rangaistusalueen oikealle laidalle hyökkääjä Luis Suarezille. Messi jakoi rangaistusalueen tuntumassa vapauttavan syötön, ja Suarez kiitti tarjoilusta 2–1-voittomaalin arvoisesti.

”Kun Messin kaltainen pelaaja ottaa pelin vakavasti, on vastustajilla todella vaikeaa. Messi on maailmanluokan pelaaja, ja kun peli avautuu, on hyvin vähän, mitä voi tehdä hänen tai hänen joukkuekaveriensa pysäyttämiseksi. He voivat rangaista, jos annat heille yhtään tilaa”, Sevillan päävalmentaja Jorge Sampaoli sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Messi ja Suarez viimeistelivät kumpikin sunnuntaina La Liga -kauden kahdeksannet maalinsa. He jakavat Espanjan liigan maalipörssin kärkisijaa.

”En ole kertomassa teille mitään uutta Messistä. Minulle hän on kaikkien aikojen paras”, Sevillan ainokaisen Pablo Sarabian pystysyötöstä viimeistellyt laituri Vitolo sanoi.

”Messin kyky tulkita mitä tahansa tilannetta on ainutlaatuinen. Ei ole ketään hänen kaltaistaan. Tavoitteenamme on yrittää antaa pallo hänelle niin usein kuin voimme”, Barcelonan päävalmentaja Luis Enrique puolestaan totesi.

Ehkä kovimmat Messi-ylistykset lausui pelin jälkeen Sevillan puheenjohtaja Pepe Castro.

”Emme pystyneet hyödyntämään tilaisuuksiamme ensimmäisellä puoliajalla. Heillä on Messi, meillä ei. Hän on avaruusolento. Kun hän koskee palloon ensimmäistä kertaa, se on maali”, Castro sanoi.

Barcelona jatkaa Espanjan La Ligassa toisena, kaksi pistettä kärkijoukkue Real Madridia perässä. Real Madridilla on 11 kierroksen jälkeen 27 pistettä.

Ennen Barcelona-tappiota kaikki kauden kotiottelunsa sekä Espanjan liigassa että Mestarien liigassa voittanut Sevilla on La Ligan tasaisessa kärkitaistelussa viidentenä, kuusi pistettä Real Madridista jääneenä.