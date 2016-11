Patrik Laine palasi maalipörssin kärkeen – nyt jo kauden kahdeksas osuma

Toronto

Winnipeg Jetsin ykköspyssy Patrik Laine palasi maalipörssin jaetulle kärkisijalle sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Laine, 18, teki kauden kahdeksannen maalinsa 5–2-vierastappiossa New York Rangersia vastaan. Tällä kertaa limppu löysi tiensä verkkoon komealla ohjauksella avauserässä. Laine ohjasi Ben Chiarotin viivalaukauksen taitavasti ohi Henrik Lundqvistin.

.@PatrikLaine29 tips home his eighth of the season! pic.twitter.com/C4ZKHD3a0J