Etiopian yleisurheiluliittoa kritisoineesta juoksijalegendasta tuli liiton uusi puheenjohtaja: ”Teen töitä suuren tulevaisuuden eteen”

Kilpauransa viime vuonna lopettanut juoksijalegenda Haile Gebrselassie, 43, on valittu Etiopian yleisurheiluliiton uudeksi puheenjohtajaksi, kertoo uutistoimisto AFP.

Gebrselassie on valittu tehtävään nelivuotiseksi kaudeksi. Hänen kerrotaan saaneen puheenjohtajavaaleissa yhdeksän ääntä viidestätoista.

”On kunnia tulla valituksi Etiopian yleisurheiluliiton puheenjohtajaksi! Teen töitä Etiopian yleisurheilun suuren tulevaisuuden eteen!” Gebrselassie twiittasi.

I feel so honoured to be elected president of the Ethiopian Athletics Federation! Will work on a great future for Ethiopian athletics!