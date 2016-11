Laine pelaa superkautta, mutta oliko Selänne tulokaskaudellaan parempi?

Debyyttikauttaan NHL:ssä pelaava jääkiekkoilija Patrik Laine on NHL-tulokaskaudellaan lupaavassa vauhdissa nakutettuaan 13 ensimmäiseen otteluun tehot 8+3=11.

Laukauksellaan loistava Laine ei ole myöskään välttynyt vertailuilta Teemu Selänteeseen. ”Suomalainen salama” valloitti jääkiekkomaailman sydämet häikäisevällä tulokaskaudellaan NHL:ssä 1992–1993.

Molempien tulokasseura on ollut Winnipeg Jets, ja kummankin kätisyys on right (oikea käsi alhaalla).

Peli on Selänteen tulokasajoista muuttunut, eikä taktisesti kurinalaisemmassa NHL:ssä mätetä enää yhtä paljon maaleja. Mutta silti, missä Laine menee raa’assa yksi yhteen -vertailussa Selänteen tulokaskauteen Winnipeg Jetsissä 1992–1993?

Selänne on tässä kohtaa aavistuksen edellä, sillä hän kihautti jo ensimmäisissä 12 ottelussaan 11 maalia. Selänteen koko tulokaskauden saldo oli 84 ottelussa 76+56=132.

Laine naputtelisi täyden kauden (nykyisin 82 ottelua) pelatessaan tasaisen vauhdin taulukolla 50 maalia ja 19 syöttöä, eli yhteensä 69 pistettä. Se olisi nykyisessä NHL:ssä kova saldo.

Laineen maalisaldo olisi tasaisella vauhdilla 66 prosenttia Selänteen maaleista. Laine saisi kasaan hiukan yli puolet Selänteen pistemäärästä.

”Voihan meitä vertailla, mutta silloin pelattiin erilaista jääkiekkoa. Nykyisin ei painella 200 pinnaa kaudessa, se on selvä homma. On meissä jotain samaa, mutta myös paljon eroja”, Laine on sanonut vertailusta Selänteeseen Ilta-Sanomien mukaan.

On muistettava, että Selänne oli NHL-avauskaudellaan jo 22-vuotias, kun taas Laineella on ikää 18 vuotta.

Selänne on sanonut, että Laine on parempi kuin hän itse oli 18-vuotiaana.

Miehiä erottaa ominaisuuksiltaan se, että Selänne tunnettiin räjähtävästä lähtönopeudestaan, jollaista Laineella ei ole.

Selänteen 76 maalia on NHL:n tulokkaiden kaikkien aikojen maaliennätys, ja 132 pistettä piste-ennätys.

Wayne Gretzky teki tosin ensimmäisellä NHL-kaudellaan 1979–1980 137 pistettä, mutta NHL ei laskenut Gretzkyä enää tulokkaaksi, koska hän oli pelannut edellisellä kaudella WHL-liigassa.