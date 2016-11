Jalkapallon Suomen cupin lohkovaihe alkaa tammikuussa – liigacupia ei pelata ollenkaan

Jalkapallon miesten Suomen cupin lohkovaihe alkaa tammikuun lopulla. Cupin lohkovaiheessa ovat mukana kaudella 2016 Veikkausliigassa ja Ykkösessä pelanneet joukkueet, Ykkösen nousukarsintaan yltäneet joukkueet sekä neljä cupin alkukierroksilta tiensä jatkoon selvittänyttä joukkuetta.

Suomen cupissa pelataan nyt ensimmäistä kertaa lohkovaihe. Samalla se korvaa liigacupin, jota ei enää pelata ollenkaan.

Lohkovaiheen ensimmäiset ottelut pelataan perjantaina 20. tammikuuta, ja lohkovaihe päättyy 7. maaliskuuta.

Joukkueet on jaettu alueellisesti viiteen kuuden joukkueen lohkoon, joissa pelataan yksinkertainen sarja. Esimerkiksi lohkossa C pelaavat HJK, HIFK, PK-35, FC Honka, FC KTP ja GrIFK. HIFK:n ensimmäinen ottelu on 21. tammikuuta (HIFK–GrIFK) ja HJK:n 28. tammikuuta (HJK–FC Honka). Koko otteluohjelma löytyy täältä.

Lohkojen voittajat pääsevät suoraan puolivälieriin. Lohkojen kakkoset sekä paras lohkokolmonen etenevät puolivälieräkarsintaan, jossa pelataan yksiosaiset ottelut ja niiden voittajat pääsevät puolivälieriin.