Pohjolan suosituin jalkapallojoukkue vetää yli 22 000 katsojaa ottelua kohden – HJK on 30:s

Ruotsi jyrää jalkapallossa Pohjoismaissa. Näin on tilanne etenkin jos katsotaan yleisömääriä. Pohjolan suosituin joukkue on Tukholman Hammarby, jonka yleisökeskiarvo viikonloppuna päättyneellä Allsvenskan-kaudella oli 22 885.

Hammarby on selkeästi ykkönen, sillä toiseksi suurimman yleisömäärin haali tuore Ruotsin mestari Malmö FF, keskimäärin 17 564 katsojaa ottelua kohden. Kolmas oli Ruotsin Allsvenskanin kakkonen Tukholman AIK, yleisökeskiarvo 16 742.

Hammarbyn yleisömäärä laski edellisestä kaudesta, sillä vuonna 2015 keskiarvo oli 25 507 katsojaa. Sijoitus Allsvenskanissa oli molemmilla kausilla yhdestoista. Hammarby on myös Ruotsin suosituin vierasjoukkue – sen vierasotteluissa kävi keskimäärin yli 17 000 katsojaa.

Hammarby pelaa ottelunsa Tele2-areenalla, jonne mahtuu jalkapallo-otteluissa 33 000 katsojaa. Malmön stadionille mahtuu 24 000 katsojaa ja AIK:n käyttämälle Friends-areenalle 50 000.

Ruotsalaisjoukkueiden jälkeen Pohjolan neljänneksi suosituin joukkue oli Norjan mestari Rosenborg, yleisökeskiarvo reilut 16 000. Viidenneksi suosituimmaksi nousee Teemu Pukin edustama Tanskan Brøndy, reilun 13 000:n katsojakeskiarvolla. Tosin Tanskassa kausi on vasta alkuvaiheessa, koska siellä kausi alkaa loppukesällä.

Kymmenen suosituimman joukkueen listalle yltävät lisäksi Djurgården (Ruotsi), IFK Göteborg (Ruotsi), Brann (Norja) Århusin AGF (Tanska) ja FC København (Tanska). Näiden yleisökeskiarvot ovat 10 000–13 000.

Miten suomalaisjoukkueet sijoittuvat Pohjolan yleisömäärätilastossa? Suomen suosituin joukkue on HJK, yleisökeskiarvo kuluneella kaudella 5 101. Sijoitus Pohjolan listalla on noin 30:s. HIFK:n (3 632) sijoitus on noin 40. ja Ilveksen (3 351) muutama pykälä alempana. Sijoituksissa voi olla 1–2 sijan heittoja, sillä osalta joukkueista ei ollut saatavilla viimeisimpien otteluiden yleisömääriä.

Islannin suosituin joukkue on FH Hafnarfjörður, jonka yleisökeskiarvo on noin 1 500 ja sijoitus Pohjolan listalla 78:s.