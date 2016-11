HJK etsii Mika Lehkosuolle korvaajaa – esillä ovat olleet Sami Hyypiä ja Simo Valakari

Kaikki valmentajapestit päättyvät ennemmin tai myöhemmin. Kahden ja puolen kauden jälkeen Mika Lehkosuon pesti Helsingin Jalkapalloklubin päävalmentajana on hyvin lähellä loppua.

Helsingin Sanomien useasta lähteestä saamien tietojen mukaan HJK etsii uutta päävalmentajaa. Mikäli sopiva päävalmentajaehdokas löytyy, Lehkosuo joutuu lähtemään. Hän kuitenkin jatkaa tehtävässä, jos korvaajaa ei heti löydy.

Erään lähteen mukaan Lehkosuo tietää hyvin tilanteensa. Lähtö voi tulla pian tai yhtä hyvin ensi kaudella, jos sopivaa korvaajaa ei löydy. Helsingin Sanomat ei tavoittanut Lehkosuota kommentoimaan asiaa.

HJK:n valmentajaetsinnöistä kertoi ensimmäisenä Urheilulehti.

HJK:n puheenjohtajan Olli-Pekka Lyytikäisen mukaan kaikki seuran paikat ja positiot ovat juuri nyt analysoinnin kohteena pettymykseen päättyneen kauden jälkeen.

HS:n lähteiden mukaan HJK kartoittaa päävalmentajaehdokkaita. Pitääkö tieto paikkansa?

”Mietimme valmentajatilannettamme”, Lyytikäinen muotoili vastauksensa hetken hiljaisuuden jälkeen.

Samaan aikaan, kun Lehkosuolle on kaikessa hiljaisuudessa etsitty korvaajaa, on hänen valmennusryhmänsä osin jo uusiutunut

Lehkosuon apurin Vesa Vasaran työsopimus kakkosvalmentajana on päättynyt kuluneen kauden lopussa. HS:n tietojen mukaan Lehkosuo olisi käytännössä valinnut espanjalaisen Jose Riveiron uudeksi kakkosvalmentajakseen, ja häviäjän roolin sai Lehkosuon rinnalla pitkään kulkenut Vasara.

Puheenjohtaja Lyytikäisen mukaan kakkosvalmentajan vaihtuminen ei liity päävalmentaja-asiaan.

”Kakkosvalmentajaksi tuli jo kesällä Jose Riveiro. Meillä oli oikeastaan yksi ylimääräinen siinä tehtävässä loppukauden ajan. Se liittyi enemmän siihen kuin mihinkään dramaattisempaan”, Lyytikäinen sanoi.

Markku Ulander / Lehtikuva

Erään lähteen mukaan Vasaran tilalle haluttiin joku, joka toisi jotain uutta valmennusryhmään, jonka oli katsottu myötäilevän liikaa päävalmentajaa. Lähteen mukaan Vasaralle on tarjottu työtehtävää pelaajakartoituksessa. Urheilutoimenjohtajan tehtävästä ei ole kuitenkaan kyse.

Toisen lähteen mukaan urheilujohtamisen työsarkaan kuuluvat tehtävät ollaan organisoimassa uudelleen seurassa, ja muutosta valmistelee toimitusjohtaja Riihilahti.

Edustusjoukkueen fyysisen valmentajan ja fysioterapeutin Jaakko Piensohon sopimus on päättynyt kauden lopussa. Hänen kanssaan on keskusteltu jatkosopimuksesta, mutta samaan aikaan HJK on etsinyt aktiivisesti myös muita vaihtoehtoja.

Piensoho tuli seuraan syksyllä 2014, ja ensimmäinen kokonainen kausi vuonna 2015 sisälsi kymmeniä loukkaantumisia, joista suurin osa oli vältettävissä olevia lihasvammoja. Vammasuma maksoi paljon.

Sekä Vasara että Piensoho ovat olleet Lehkosuon uskottuja miehiä, jotka ovat nyt joutumassa sivuun Lehkosuon valmennusryhmästä.

Miten nopeasti HJK:n päävalmentajakysymys voi ratketa? Tällä viikolla tuskin tapahtuu paljon, sillä Lyytikäisen mukaan HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti on lomalla.

Ensi viikolla voisi jo rytistä, mutta kaikki on kiinni siitä, löytääkö HJK vaatimukset täyttävän päävalmentajan.

Pelaajat palaavat lomilta joukkueen harjoituksiin marraskuun lopussa, joten se voi olla yksi mahdollinen päivämäärä muutoksen aloittamiselle. Erään lähteen mukaan parin viikon sisällä voisi tapahtua jotain.

Seuran sisäpiiriä lähellä olevien henkilöiden spekulaatioissa ovat esiintyneet ainakin Simo Valakarin ja Sami Hyypiän nimet.

HS:n lähteiden mukaan Seinäjoen Jalkapallokerhon päävalmentajaa Simo Valakaria kohtaan olisi osoitettu kiinnostusta.

HS:n tietojen mukaan Valakari olisi kiinnostunut siirtymään HJK:hon, mikäli tilaisuus avautuisi. Tiettävästi Valakarin sopimuksessa on purkupykälä, joka mahdollistaisi SJK-sopimuksen purkamisen kiinteällä summalla.

Valakarilla on vielä kolme vuotta sopimusta jäljellä SJK:ssa, mutta HS:n tietojen mukaan välit seurajohtoon eivät ole parhaimmat mahdolliset, mikä saattaa työntää Valakaria seurasta.

Toisen lähteen mukaan HJK:n kartoituslistalla olisi myös Sami Hyypiä. Sekä Valakari että Hyypiä täyttäisivät monia oikeita rasteja hakemuksessa.

Hyypiä on tietenkin suuri nimi ja valovoimainen, mutta hän ei ole viime aikoina profiloitunut voittavana valmentajana. Valakari olisi kotimainen vaihtoehto, joka on osoittanut jo pystyvänsä valmentamaan voittavaa joukkuetta.

Valakarilla on kosolti voittoja taskussa lyhyeltä valmennusuralta: Ykkösen mestaruus, Veikkausliigan hopea ensimmäisellä liigakaudella, Veikkausliigan mestaruus ja Suomen cupin mestaruus.

HS:n lähteen mukaan päävalmentajan kartoitusta HJK:ssa tekevät toimitusjohtaja Aki Riihilahti ja puheenjohtaja Olli-Pekka Lyytikäinen. Se on myös osoitus muutoksesta, että Lyytikäinen on hetkeksi palannut aktiivisesti mukaan seuran toimintaan, eikä katso vain päältä Riihilahden tekemisiä.

Lehkosuolla on kaksi vuotta sopimusta jäljellä, mutta se ei ole HS:n tietojen mukaan HJK:ssa este potkuille. Erään lähteen mukaan Lehkosuon valmentajasopimuksessa saattaa olla jäljellä olevaa sopimusta lyhyempi irtisanomisaika.

Joka tapauksessa Lehkosuolle tilanne on lopun alkua. Miten päävalmentaja voi keskittyä työhönsä, kun samaan aikaan hänelle etsitään korvaajaa? Hyvin huonosti.