Bottaksella hallussaan voitottomien pisteiden F1-ennätys: ”Vihaan sitä”

Williamsin Formula 1 -kuski Valtteri Bottas pitää hallussaan ennätystä, joka ei häntä mairittele. Nastolalaisella on eniten pisteitä Formula 1 -sarjassa ilman voittoa.

Bottas on kilpaillut F1-sarjassa vuodesta 2013 ja summannut kaikkiaan 411 pistettä. Toiseksi eniten pisteitä ilman voittoja on ajanut Sergio Perez: 351.

”Minulla on yhä tunne, että meidän täytyy saavuttaa yhdessä enemmän kuin mihin olemme toistaiseksi pystyneet. Nyt minulla on tilastoissa eniten pisteitä ilman voittoja, mitä vihaan, joten siinä on tavoitetta meille tulevaisuudeksi. Olisi todella erityistä saavuttaa ensimmäinen voittoni Williamsilla”, Bottas kertoi Autosport-lehdelle.

Bottas sanoi uskovansa, että Williamsilla on ensi vuonna sääntömuutoksien myötä hyvä mahdollisuus parantaa suorituksiaan.

Bottas on ajanut parhaimmillaan kahdesti toiseksi vuonna 2014. Kolmannelle sijalle Bottas on tuonut Williamsin toistaiseksi seitsemän kertaa.

Tällä kaudella Bottas on ajanut podiumille kertaalleen Kanadan gp:ssä. MM-sarjassa hän on 85 pisteellään kahdeksannella sijalla.

Eniten pisteitä F1:ssä ilman voittoja (lähde Autosport):

1. Valtteri Bottas 411

2. Sergio Perez 351

3. Nico Hulkenberg 350

4. Romain Grosjean 316

5. Nick Heidfeld 259

6. Daniil Kvyat 128

7. Kamui Kobayashi 125

8. Adrian Sutil 124

9. Paul di Resta 121

10. Martin Brundle 98