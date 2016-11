Uusi some-villitys levisi myös urheiluun: jähmettyminen videolla – katso, kuinka yli 20 000 katsojaa jähmettyy yhtä aikaa

Sosiaalinen media saa aikaan erikoisia tempauksia. Yksi tuoreimmista on mannekiinihaaste (mannequin challenge), jossa ihmiset jähmettyvät paikoilleen ”kuin mannekiinit” ja tämä videoidaan. Lisäksi taustalla soi musiikkia.

Ilmiö alkoi viime kuussa, kun yhdysvaltalaisteinit videoivat jähmettymisensä koulussa, kertoo Telegraph.

Nyt mannekiinihaaste on levinnyt myös urheiluun. Huimin tempaus lienee koripallojoukkue Kentucky Wildcatsin viritys, jossa koko 23 000-päinen yleisö osallistuu jähmettymiseen:

#ICYMI last night, we pulled off the world's biggest #MannequinChallenge last night in @Rupp_Arena. https://t.co/L75KCXgJM8