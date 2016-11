Se oli unelmaliitto. Vuonna 2014 HJK:n entinen kapteeni Mika Lehkosuo palasi kotiin valmennettuaan kymmenisen vuotta FC Hongassa. Kuherruskuukausi oli pitkä ja menestyksekäs, kun Lehkosuo johdatti entisen päävalmentajan Sixten Boströmin kasaaman HJK:n joukkueen mestariksi ja ensimmäisenä suomalaisjoukkueena Eurooppa-liigaan.

Nyt HJK:n ja päävalmentaja Lehkosuon liitto rakoilee, ja eropaperit ovat valmisteilla.

Tämän hetken tietojen valossa on vain ajan kysymys, milloin Lehkosuo lähtee HJK:sta. Sekä puheenjohtaja Olli-Pekka Lyytikäinen että HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti ovat ilmaisseet pettymyksensä Lehkosuon joukkueen peliin, ja kulisseissa etsitään uutta päävalmentajaa.

Ulkopuolisista näyttää siltä, että HJK:n paletti on hieman sekaisin juuri nyt. Ei siis ihme, että hallituksen puheenjohtaja Lyytikäinen on palannut operatiiviseen toimintaan kartoittamaan päävalmentajaa.

Kiinnostuneita ehdokkaita varmasti löytyy, mutta löytyykö sopivaa? Riihilahden ja Lyytikäisen lausuntojen perusteella uuden päävalmentajan pitäisi palauttaa Klubiin aktiivinen hyökkäyspeli. On puhuttu myös suurseurajalkapallosta, jossa pallonhallinnan avulla hallitaan ottelua.

HJK yhtiöitettiin vuonna 2000, ja sen jälkeen liigajoukkueessa on ollut vain kuusi päävalmentajaa. Pitkäjänteisyys on valttia HJK:ssa. Lehkosuonkin piti olla pidempään seurassa, mutta kaksi vuotta ilman mestaruutta on liikaa. Menestyskaudesta 2014 tuli anomalia, poikkeama hänen urallaan.