Klopp korostaa: Nyky-Liverpool luo omaa tarinaansa – ”Ette voi laittaa meitä kantamaan historian painolastia”

Liverpoolin päävalmentajalla Jürgen Kloppilla on jalkapalloihmisille viesti: älkää ylikorostako Liverpoolin historiaa, vaan antakaa seuran luoda nykyisellä henkilöstöllä omaa tarinaansa.

Liverpool on Englannin jalkapallon toiseksi menestynein seurajoukkue, mutta ei ole onnistunut voittamaan Valioliigaa vuoden 1990 jälkeen.

Liverpool on kuitenkin aloittanut tämän kauden vahvasti ja hävinnyt vain yhden neljästätoista pelistään kaikissa kilpailuissa. Liverpool johtaa Valioliigaa 11 kierroksen jälkeen ja on edennyt Liigacupissa puolivälieriin.

”Nyt on todella hyvä hetki, ja tiedän, että kaikki tekevät vertailua menneeseen, varsinkin kun kyseessä on Liverpool. 3 vuotta sitten, 10, 5, 25 vuotta sitten... mutta tämä joukkue on uusi, me olemme uusi juttu”, Klopp sanoi Liverpoolin verkkosivuilla.

”Meidän tarinamme alkoi muutama kuukausi sitten, joten ette voi vertailla meitä mihinkään muuhun. Ette voi laittaa meitä kantamaan historian painolastia. Meidän täytyisi tuntea olomme vapaaksi luomaan jotain uutta lähitulevaisuudessa”, Liverpooliin reilu vuosi sitten siirtynyt Klopp korosti.

Liverpoolin viimeisin FA Cupin voitto on vuodelta 2006 ja Mestarien liiga -voitto vuodelta 2005. Liigacupin seura voitti viimeksi vuonna 2012.

Viime kaudella Liverpool sijoittui Valioliigassa kahdeksanneksi.