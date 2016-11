Näin norjalaiset ajattelevat Johaugin ansaitsemasta rangaistuksesta – asiantuntija: ”Olen todella yllättynyt”

Norjan yleisradioyhtiö NRK:n teetättämässä kyselyssä enemmistö norjalaisista (52 %) haluaa jonkinlaisen rangaistuksen dopingista kärähtäneelle Therese Johaugille.

Valtaosa vastanneista haluaisi tosin Johaugin pääsevän ilman rangaistusta tai vain lievällä pannalla.

32 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että Johaug tulisi vapauttaa syytteistä. 28 prosenttia toivoi, että Johaugin kilpailukielto olisi vain kahden kuukauden mittainen.

Yhden vuoden pannaa kannatti sen sijaan 17 prosenttia vastanneista. Kahden vuoden kilpailukielto sai kannatusta vain seitsemän prosenttia.

16 prosenttia vastaajista jätti kertomatta mielipiteensä.

”Tämä on ollut massiivinen juttu tiedotusvälineissä. Media on jo luonut myrskyn jostain, mikä on pieni asia kokonaisuudessa. Olen todella yllättynyt, ettei useampi ajattele niin, että hänelle [Johaugille] kuuluisi ankarampi rangaistus, kun ottaa huomioon, miten media on kuvannut tätä tapausta”, maastohiihtoasiantuntija Carl-Henning Gran sanoi NRK:lle.

NRK tilasi kyselyn Norstat-yritykseltä, ja siihen vastasi kaikkiaan tuhat norjalaista.

Johaug jäi aiemmin kiinni anabolisesta steroidista klostebolista. Hän on sanonut käryn johtuneen Trofodermin-voiteesta, jota hän oli selityksensä mukaan sivellyt auringon polttamiin huuliinsa.

Johaug on tällä hetkellä kahden kuukauden väliaikaisessa kilpailukiellosssa 18. joulukuuta saakka.

Jatkosta päättää Norjan hiihtoliitto, mutta jos Kansainvälinen hiihtoliitto ja Maailman antidopingtoimisto Wada eivät ole tyytyväisiä kilpailukiellon pituuteen, he voivat viedä tapauksen Urheilun kansainvälisen vetoomustuomioistuimen CAS:n käsiteltäväksi.