Mikä liigajoukkue on vakuuttanut alkukaudella eniten? Kärkivalmentajat vastaavat

Liiga lähti toissa viikolla maajoukkuetauolle tilanteessa, jossa kärkipaikkaa piti 35 pisteellä Tampereen Tappara. Kuopiolainen KalPa oli toisena 31 pisteellään. Kolmantena oli 28 pistettä kerännyt Vaasan Sport, ja neljättä sijaa piti 27 pisteellään Hämeenlinnan Pallokerho.

Tapparaa pitivät alkukauden liigajoukkueista pelillisesti vakuuttavimpana Sportin Tomek Valtonen ja HPK:n Antti Pennanen, kun omaa joukkuetta ei ollut mahdollista mainita.

Tapparaakin suuremman pelillisen vaikutuksen on kärkivalmentajiin kuitenkin tehnyt Liigassa tällä kaudella debytoinut Mikkelin Jukurit.

Jukurit sai neljältä kärkijoukkueiden päävalmentajalta vakuuttavuudestaan kolme ääntä. Mikkeliläisjoukkuetta pitivät pelillisesti vakuuttavimpana joukkueena Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola ja KalPan päävalmentaja Pekka Virta, ja Tomek Valtonen mainitsi Jukurit Tapparan rinnalla.

Risto Dufvan päävalmentama Jukurit lähti liigakauteen pienimmällä, 1,3 miljoonan euron pelaajabudjetilla.

”Jukureissa on vakuuttanut heidän viisikkonsa yhteispeli ja nimenomaan jatkumo hyökkäämisessä ja puolustamisessa. Heillä on ollut useita rytmejä sekä puolustamisessa että hyökkäämisessä. Se on ollut valmis paketti”, Tapola sanoo.

Virta toteaa, että Jukurit on ollut alkukaudella KalPalle ”selkeästi vaikein vastustaja”.

”Olemme hävinneet tällä kaudella Liigassa varsinaisella peliajalla kolme peliä ja kaksi niistä Jukureille Mikkelissä. Ihan aiheesta, olimme molemmissa selkeästi huonompia. En lähtisi ketään muutakaan väheksymään, mutta se on se, mikä on hampaankoloon jäänyt”, Virta tunnustaa.

”Meidän täytyy löytää lääkkeet parempaan peliin Jukureita vastaan. He ovat erittäin tiivis, todella kurinalainen ja nopea, hyvin rytmittävä joukkue. Heillä on hyviä kiekollisia pakkeja, jotka pelaavat viisaasti rytmiä. Muuten heistä näkyy vahva luistelu, kamppailu ja kurinalainen halukkuus työntekoon”, Virta jatkaa.

Tomek Valtosen mukaan ”Tappara on ollut erittäin vahva, ja Jukurit on ollut tosi hieno ja hyvä piristysruiske Liigaan”.

”Sarja on tosin nuori vielä, neljäsosa on vasta pelattu ja peli kehittyy. Eri joukkueilla on erilaisia tilanteita, loukkaantumisiakin. Otanta on lyhyt, mutta siellä on monta vahvaa joukkuetta”, Valtonen toteaa.

Liigajoukkueita ovat leimanneet myös erilaiset vivahteet. Esimerkiksi Tappara rytmittää Jukureita runsaammin peliä hitailla lähdöillä ja kiekon kierrättämisellä omassa päässä, vaikka molemmilla on samoja perusperiaatteita.

Tapparalla ja Jukureilla on myös aidosti kaksivaiheista karvausta, jossa paineistetaan vastustajaa paikan tullen ylhäältä. Jos taas painetta ei päästä antamaan riittävän läheltä, vetäydytään keskialueelle tarkkaan ohjauspeliin.

”Tapparan kokonaisuus on erittäin vahvassa lyönnissä. Heitä vastaan iskun paikkoja on vähän”, Antti Pennanen kiteyttää.

