Hiihtäjä-äiti Aino-Kaisa Saarinen löysi ilon ja elämän tarkoituksen, mutta raskauskilot ovat lähteneet ärsyttävän hitaasti

Muonio

Kun hiihtäjä Aino-Kaisa Saarinen veti keskiviikkona Muonion Oloksella MM-kauden avauskilpailuunsa valmistavaa tehoharjoitusta, hänellä oli ladun varrella pieni mutta äärimmäisen tärkeä kannustaja.

Saarisen puolivuotias tytär Amanda näki rintarepussa isänsä Tom Gustafssonin sylissä, kuinka äiti vilahti muutaman kerran reipasta vauhtia ohi.

Kansainvälisessä huippuhiihdossa lähes kaiken nähneelle ja kokeneelle Saariselle tällainen on nyt uutta arkitodellisuutta. Hän valmistautuu Lahden MM-kotikisoihin ikään kuin koko perheen voimin.

Maailmancupissa Saarinen on kilpaillut yli 15 vuotta, mutta tällä kertaa kauden avaus on tyystin erilainen.

Saarinen palaa perjantaina Oloksen Tykkikisoissa äitiyslomalta ja samalla lähes vuoden kilpailutauolta.

”Nyt olen ensisijaisesti äiti ja sitten hiihtäjä. Jotenkin osaan ottaa sen kisan vähän rennommin. Ei ole niin isoa stressiä – ainakaan vielä. Toki sellaista rentoutta voi oppia lisää, mutta hyvään suuntaan olen menossa”, Saarinen sanoi HS:n haastattelussa Oloksella.

Avauskisa on aina arvoitus, mutta potkua antaa viime viikolla Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa Kihussa Jyväskylässä tehdyt testit, joissa mitattiin mm. maksimaalista hapenottokykyä.

”Nyt oli ihan eri juttu kuin vuosi sitten. Viihdyin aika paljon pidempään siellä matolla. Kaikki on mennyt tosi hyvin ja nousujohteisesti. Lähtötaso oli alkukesästä heikko, mutta kehitys on ollut huimaa.”

Keväällä Saarinen ja hänen henkilökohtaisena valmentajanaan toimiva päävalmentaja Reijo Jylhä tekivät karkean suunnitelman, miten kunnon pitäisi kehittyä vaiheittain.

”Olen ollut jopa hieman sitä edellä. Sillä tavalla kaikki on mennyt hienosti. Testeissä oli kiva saada mustaa valkoisella, että olen mennyt eteenpäin.”

Kuten yleensä kaikki pienten lasten äidit, Saarinenkin on pystynyt nukkumaan vähemmän kuin olisi halunnut ja ollut tarpeen.

Univaje on myös tarkoittanut sitä, että väsymys on verottanut harjoittelua.

”Minulla on harjoituspohjaa niin paljon, että en enää tarvitse hirveästi niitä tunteja. Määrät eivät siis ole missään tapauksessa samaa luokkaa, jota ne ovat parhaimmillaan olleet. Mutta onko siitä haittaa?”

Noin kuukausi synnytyksen jälkeen Saarinen lähti joka toinen aamukäytännössä suoraan sängystä ja ilman aamupalaa reippaasti juoksemaan noin 10-15 minuuttia. Sen jälkeen hän teki noin 20 minuutin tehokkaan voimaharjoituksen.

”Sillä haettiin lisää harjoituskertoja. Se oli aika sokki elimistölle. Tavoitteena oli, että elokuussa pystyisin tekemään leiriohjelman mukaisesti ihan kaiken, ja se onnistui hyvin.”

Saarinen on ollut perheineen mukana kaikilla maajoukkueleireillä, viimeksi lokakuussa Val Senalesin jäätiköllä Italiassa.

Heinäkuussa hän oli omalla leirillä monien vuosien aiempien vuosien tapaan tutussa Italian Toblachissa. Siellä kahden ja puolen viikon ajan harjoituskaverina oli ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen.

”Kaisalla oli välillä omia juttuja, ampumista ja muuta. Vaelluksia tehtiin paljon yhdessä. Tehtiin myös yksi tehoharjoitus, jossa jäin puoli päivää.”

Yksi asia ei ole synnytyksen jälkeen sujunut Saarisen haluamalla tavalla. Se on pääsy eroon ns. raskauskiloista.

”Se on ollut tosi ärsyttävää, varsinkin henkisesti, kun ei ole tottunut näkemään itseään tällaisena.”

Saarinen on vertaillut itseään kaksossiskoonsa Maijaan, kun tämä oli vastaavassa vaiheessa takavuosina.

”Maija oli hetken päästä kuin kuivan kesän orava. Tietenkin oletin, että itsellekin käy niin, kun ollaan sentään lähisukulaisia, mutta ei mitään. Tietysti näen peilistä, että olomuoto muuttuu, mutta vaa’an lukema ei liikahdakaan. Tai on siinä pientä heiluntaa.”

Nyt ylimääräisiä kiloja on Saarisen mukaan noin kolme, kun niitä raskauden aikana oli 13.

”Kyllä ne ovat lähteneet, mutta hitaasti”.

Imettämisen Saarinen lopetti äskettäin, kun Amanda tuli puolen vuoden ikään.

Saarinen painottaa, että hänen paluunsa ei olisi mahdollista, jos puoliso Tom Gustafsson ei olisi vanhempainvapaalla.

”Tom ei ole tässä niin, että hän jotenkin uhrautuisi tai vastaavaa. Hän päätti jo tyyliin kymmenen vuotta sitten, että kun meillä on lapsia, hän haluaa olla vanhempainvapaalla.”

Tähän asti Saarinen on tunnettu erittäin pedanttina urheilijana. Nyt hän myöntää hymyillen, että tässä mielessä ote on lipsumaan päin.

”Tällä kaudella en ole katsonut leiriohjelmaa yhtään. Olen aina kysynyt, mitä meillä on huomenna. Ihan hyvin on mennyt tähän asti.”

Saarinen joutuu miettimään hetken kysymystä, onko huippuhiihtäjän elämän ja äitiyden yhdistämisessä tullut vastaan jotain sellaista tuntuvasti yllättävää, johon hän ei ollut osannut varautua?

”Tiesin sen, että kaikkia väsyttää. Ehkä se on se pakkaaminen. En siitä ennenkään hirveästi tykännyt. Ja nyt reissuun lähtee yhden sijasta kolme henkilöä. Se tavaran määrä on vähän yllättänyt.”

Saarinen kertoo sopineensa miehensä kanssa, että hän hoitaa koko retkueen pakkaamisen.

”Tom perustelee tätä käytäntöä sillä – ja mielestäni ihan oikein, että minulla on sen pakkaamisen ammattitaito. Tietysti jos jotain jää, voin syytää vain itseäni”, Saarinen kertoo virnuillen.

Jo raskaana ollessaan Saarinen myöntää miettineensä, miten tästä kaikesta selviää.

”Nyt ajattelen, että miten on selvitty tähän asti ilman Amandaa. Kyllä se tuo sellaisen ilon ja elämän tarkoituksen. On se aivan ihana tyyppi.”

”Lähden MM-kisoihin kamppailemaan mitalista”

Aino-Kaisa Saarisen ilme kiristyy hieman, kun puheeksi tulee maajoukkueen naisten äärimmäisen kova keskinäinen kilpailu MM-kotikisojen kokoonpanoon.

Naisten todennäköisimmät mitalilajit ovat sprinttiviesti ja viesti, ja niihin riittää pyrkyä.

Sprinttiviestin kahdesta paikasta kamppailee laskentatavasta riippuen näillä näkymin ainakin neljä naista ja viestin neljästä paikasta vähintään kuusi naista.

Saarisen bravuurimatkalle, 10 km:n (p) väliaikalähtöiseen kisaan haluaa todennäköisesti viisi naista. Paikkoja on neljä.

Saarinen on yksi ehdokas kaikille kolmelle matkalle ja tietää, ettei kokoonpanoon mahtuminen ole välttämättä helppoa äitiysloman jälkeen.

”Edelleen lähden kamppailemaan MM-kisoihin mitalista, en paikasta mihinkään. Täytyy hiihtää siihen malliin, ettei tarvitse sen kummemmin miettiä valintoja. Kun on tuloslistoissa mustaa valkoisella, siitä on helppo valmentajan ja muitten tehdä päätöksiä. Jokainen pääsee just sille matkalle kuin haluaa, kunhan hiihtää riittävän kovaa”, Saarinen sanoo painokkaasti.

Jesse Väänänen