Ristolainen urakoi ennätysminuutit – Lehterä otti roolia loppuhetkillä

Runkosarjan alla tuoreen kuuden vuoden ja vajaan 30 miljoonan euron jatkosopimuksen tehnyt Rasmus Ristolainen urakoi jälleen kovat minuutit, kun Buffalo Sabres hävisi Ottawa Senatorsille voittolaukauskisan jälkeen 2–1.

Vahvasti kauden aloittanut 22-vuotias turkulainen pelasi Ottawaa vastaan alkukauden ennätysminuuttinsa (29.57).

Ristolainen, 22, on omilla lukemillaan suomalaispelaajien peliaikatilastossa. Ristolainen on pelannut 13 ottelussa 25.22 minuuttia ottelua kohti. Toisena listalla on Anaheim Ducksin luottopuolustaja Sami Vatanen (22.29 minuuttia).

Buffalon ykköspuolustaja on tehokkain suomalaispuolustaja kahdeksalla syöttöpisteellään.

St. Louis Bluesin suomalaissentteri Jori Lehterä nousi loppuhetkillä esiin Chicago Blackhawksia vastaan. Lehterä teki vahvan maskin Bluesin 1–1-tasoituksessa pari minuuttia ennen kolmannen erän loppua. Maali tarkastettiin videolta, mutta hidastuksessa ei näkynyt Lehterältä selkeää kontaktia maalivahtiin.

Tasoitusmaali jäi kotijoukkueelle laihaksi lohduksi, sillä Artemi Panarin ratkaisi Chicagolle 2–1-jatkoaikavoiton terävällä rannelaukauksella. Panarinin tarkka kuti upposi Jake Allenin vartioiman maalin takakulmaan. Voitto oli tulikuumalle Chicagolle seitsemäs putkeen.

Keskiviikon kierroksen hahmoihin kuului Chicagon ykkösvahti Corey Crawford.

Crawford otti etenkin tukun uskomattomia pelastuksia. Viime hetken jalkavenytys kolmannessa erässä Vladimir Tarasenko n laukauksen eteen menee heittämällä alkukauden upeimpien torjuntojen joukkoon.

Alkukauden AHL:ssä pelannut Petteri Lindbohm esiintyi ensimmäisen kerran tällä kaudella St. Louisin alakerrassa. Lindbohm pelasi ehjän ottelun Colton Paraykon pakkiparina. Kovaotteinen suomalaispuolustaja sai peliaikaa vajaat kymmenen minuuttia.

Keskiviikon kierros:

Columbus-Anaheim 3–2 ja (2–0, 0–1, 0–1, 1–0)

Buffalo-Ottawa 1–2 vl (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 0–1)

St. Louis-Chicago 1–2 ja (0–0, 0–1, 1–0, 0–1)