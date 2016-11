Norjan maajoukkueen ulkopuolelle suljettu Johaug harjoittelee veljensä kanssa: ”Homma toimii”

Dopingista kärynnyt Therese Johaug ei saa kilpailukieltonsa takia harjoitella Norjan maajoukkueen kanssa, mutta vaille treeniseuraa hän ei ole jäänyt.

Johaug, 28, käyttää kilpailukiellon aikana harjoituskaverinaan pikkuveljeään Karstein Johaugia, 24.

”Se on kivaa hänelle [Thereselle], ja homma toimii hyvin. Hänen veljensä asuu Oslossa, joten he harjoittelevat paljon yhdessä. Mutta niin he ovat aina tehneet”, Johaugin manageri Jörn Ernst kertoi Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle.

Erstin mukaan Johaug harjoittelee veljensä kanssa paljon Holmenkollenilla, jossa Therese itse asuu.

”Hän tekee, mitä hän on aina tehnyt: hiihtää, juoksee ja tekee voimaharjoittelua.”

Johaug ei saa harjoitella Norjan urheiluliiton, Kansainvälisen hiihtoliiton tai urheilujoukkueiden hallinnoimissa olosuhteissa. Hän voi kuitenkin treenata julkisilla paikoilla ja yksityisillä kuntosaleilla.

”Johaug on todella vaikeassa tilanteessa, jossa hänellä on hyvin rajallisia resursseja käytössään. Sellaisena aikana on äärimmäisen tärkeää pitää läheisimmät tukijoukot ympärillä”, NRK:n maastohiihtoasiantuntija Fredrik Aukland muistuttaa.

”Tiedän, että Karstein on todella läheinen ihminen Thereselle, ja todella hyvä tukija”, Aukland sanoo.

Anabolisesta steroidista klostebolista kärynnyt Johaug on väliaikaisessa kilpailukiellossa joulukuun 18. päivään saakka.

Hänen lopullisesta rangaistuksestaan ei ole vielä tehty päätöstä.