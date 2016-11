Pelinopeuden merkitys kasvaa jatkuvasti jääkiekossa –”Jos kaksi hidastaa peliä ja kolme pelaa nopeaa, ei tule mitään”

Huipputason jääkiekon vaatimustaso on noussut viime vuosina reippaasti. Selkeimpiä merkkejä kehityksestä on kiihtynyt pelinopeus eli joukkueen yhteispelin nopeus.

Parhaiten nopeuden kasvun on voinut havaita Kanadan maajoukkueen peleissä ja NHL-otteluissa. Pelaajat luistelevat todella kovaa niin, että kiekko pysyy vauhdissa mukana ja liikkuu pikatahtia lavasta lapaan. Pienessäkin tilassa.

Suomalaisella jääkiekolla on tässä maalineduspelaamisen ohella jatkossa kirittävää.

Helsingin Sanomat kysyi liigavalmentajilta, mitä pelinopeuden kehittämiseksi pitäisi tehdä, ja mistä pelinopeus tarkemmin ottaen koostuu.

Puhutaan sekä viisikko- että yksilötason asiasta.

”Iso juttu on se, että kaikki pelaavat samaa peliä ja reagoivat nopeasti. Vaaditaan totta kai myös luistelun nopeutta ja syöttämisen kovuutta”, Vaasan Sportin päävalmentaja Tomek Valtonen sanoo.

Tampereen Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola ja Hämeenlinnan Pallokerhon päävalmentaja Antti Pennanen painottavat pelinopeudessa paitsi reagointia myös kykyä ennakoida peliä: mitä tietystä pelitilanteesta on seuraamassa ja mihin tilaa on kaukalossa syntymässä.

”Pelinopeus koostuu reagoinnista, käännöksistä, luistelusta ja pelin ennakoimisesta”, Tapola kiteyttää.

Kuopiolaisen KalPan päävalmentaja Pekka Virta korostaa syöttötyöskentelyä: Peliä pystyy nopeuttamaan nopeilla syötöillä. Jos taas yksittäinen pelaaja haluaa riistää kiekon vastustajilta, se on helpointa ottaa pelaajalta, joka sitä kuljettaa.

”Pidän syöttämisen laadun ja kovuuden merkitystä erittäin korkeana jääkiekko-nimisessä pallopelissä. Syöttäminen on aina ollut minulle tärkeä asia ja tuo pelinopeutta. Tietenkin sitä tuo luistelu ja fyysinenkin nopeus, mutta ennen kaikkea kiekon liike. Yksikään pelaaja ei ole niin nopea kuin kiekko”, Virta sanoo.

Pelinopeuden voi sanoa olevan pään, jalkojen ja käsien nopeutta, jossa hahmotetaan oman viisikon liikkeet suhteessa vastustajan viisikkoon ja kyetään toimimaan – nopeasti.

”Ja jotta voisit olla nopea, sinun pitää myös jaksaa olla nopea”, Pennanen muistuttaa nopeuskestävyyden osasta yhtälössä.

Miten pelinopeutta voitaisiin suomalaisessa harjoittelussa kehittää, jotta pelaajat olisivat valmiimpia kansainvälisen pelin vaatimuksiin?

”Kehittämällä yksilöä. Nopeammat käännökset, katsetta ylös, ja täytyy saada luistelua ja reagointia paremmaksi”, Tapola sanoo.

”Omassa harjoittelussamme isossa keskiössä on pelaajan jalkanopeus ja kyky reagoida sekä pystyä syöttämään pienessä tilassa. Syötät vain vielä nopeammin ja kovemmin, ja luisteluvauhdit nousevat”, Virta kertoo.

Tomek Valtonen muistuttaa kovan vaatimustason merkityksestä, mitä ei ole Suomessakaan varaa pitää itsestään selvyytenä.

”Iso juttu on myös se, että viisikko pelaa samassa rytmissä. Jos kaksi niin sanotusti hidastaa peliä ja kolme pelaa nopeaa, ei tule mitään. Viisikon täytyy olla samalla sivulla ja samassa rytmissä niin hyökätessä kuin puolustaessa”, Valtonen lisää.

KalPan viivelähdöt ja jätöt ovat tulleet kotoisessa liigassa yleisölle varsinkin aiemmilla kausilla tutuksi. Vaikkei Virta viivelähtöjä haluakaan korostaa, epätoivoisissa raoissa ei kannata puskea talla pohjassa pystysuuntaan.

Nopeaankin jääkiekkoon voi kuulua hetkellistä hidastamista ja tilan viisasta hyödyntämistä – peli saadaan kiihtymään syöttöketjuilla.

”NHL:ssäkin syötetään tällä hetkellä aika paljon ja pystytään pelin sisällä muuttamaan rytmiä. En puhu nyt mistään viivelähdöstä enkä trapeista, vaan tilanteen tunnistamisesta. On yksi osa kaikkia pallopelejä, että jossain kohtaa on vara lisätä kaasua ja jossain ottaa pois. Siitä tulee rytminvaihdoksia. Se on, miten nopeutta ja pelinopeutta kuuluu käyttää, eikä vain sitä, kuka menee päästä päähän koviten”, Virta alleviivaa.

Eikä unohdeta puolustamista osana pelin jatkumoa.

”Mielestäni viisaassa hyökkäyspelaamisessa on hyvän puolustamisen ydin koko ajan: millä tavalla päätät hyökkäykset, miten viisikkotiiviys säilyy ja peli jatkuu jouhevasti, ettei tulisi ylivoimahyökkäysten kaltaisia tilanteita vastustajalle. Minun mielestäni parasta puolustamista on se, miten pelataan itse kiekon kanssa”, Virta sanoo.

Kun joukkue on kiekonmenetyksen hetkellä tiiviinä ottamaan vastustajan hyökkäystä vastaan, vaara on pienempi.

”Jääkiekko, kuten kaikki pallopelit, ovat puolustamista ja hyökkäämistä. Kuka siinä jatkumossa on paras, se yleensä menestyy”, Tapola sanoo.