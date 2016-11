Äitiyslomalta palannut Aino-Kaisa Saarinen tyytyväinen kauden avaukseensa – paljasti inhimillisen syyn, miten jännitys tuntui

Muonio. Hiihtäjä Aino-Kaisa Saarinen palasi tyytyväisyyttä puhkuen äitiyslomalta perjantaina Muonion Oloksella.

Kevyessä lumisateessa Saarinen sijoittui kansainvälisten Tykkikisojen sprintin (p) karsinnassa kolmanneksi.

Hän jäi 3,5 sekunnin päähän kisan suurimmasta voittajasuosikista, Puolan Justyna Kowalczykistä.

Mukana ei ollut muita Suomen maajoukkuenaisia.

Saarisella oli alkujaankin aikomus osallistua vain karsintaan, joten iltapäivän erävaiheessa hän ei ollut mukana.

”Se oli tosi hyvää, että keuhkoissa tuntui. Sain ne kunnolla auki. Tämä oli mielestäni hyvä suoritus. Olen tyytyväinen”, Saarinen sanoi HS:lle.

Vielä pari päivää aiemmin Saarinen kertoi, ettei paluu juurikaan jännittänyt.

”Tänä aamuna jännitti. Kyllä sen huomasi. Kun vessakäyntejä on reilusti kisa-aamuna, silloin jännittää.”

Saarisen myönsi, että lähes vuoden kilpailutauon jälkeen jännitys oli erilaista.

”Vaikka tietää, että hyvin on mennyt. Mutta mikä on ihan oikeasti se kunto, kun pannaan numerolappu rintaan? Nyt ihan hymyilyttää. Kun tietää, etten ole koskaan ollut mikään ihan paras näissä Tykkikisoissa, niin tämä on erittäin positiivinen paluu ja kauden avaus.”

Saarisen puolivuotias tytär Amanda oli aamupäiväunilla kisan aikana.

Lapsen myötä Saarisen valmistautumisprotokolla oli nyt erilainen.

”Leikittiin ja syötiin siinä yhdessä puurot. Sillä tavalla mennään Lahdessakin”, hän viittasi tuleviin MM-kisoihin.

Nyt kyseessä oli tavallaan avaava rykäisy, ja ensimmäinen varsinainen kilpailu on vuorossa lauantaina, kun Saarinen kilpailee Oloksella viiden kilometrin (p) matkalla.

Sunnuntaina matka jatkuu Rovaniemelle valmistautumaan seuraavan viikonlopun Suomen cupiin.

Sinne Saarinen saa harjoituskaverikseen amerikkalaisen hiihtäjäystävänsä Kikkan Randallin, joka on samassa elämäntilanteessa.

Randallin esikoispoika on pari viikkoa vanhempi kuin Saarisen tytär Amanda.

”Se on tosi kiva päästä hänen kanssaan jutustelemaan, miten tämä homma hoidetaan.”

Miesten sprinttikarsinnan nopein oli maajoukkueen ulkopuolella harjoitteleva Ari Luusua.

Mukana olleista maajoukkuemiehistä Anssi Pentsinen oli kolmas, Toni Ketelä 11:s ja viimeisenä erävaiheeseen päässyt Sami Jauhojärvi 16:s.