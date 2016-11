Button ja Massa jättävät 555 GP-kisan kokemustyhjiön F1-sirkukseen

Jenson Buttonin ja Felipe Massan vetäytyminen F1-tasolta kauden päättyessä jättää melkoisen kokemustyhjiön lähtöruudukkoon. Kaksikko ehtii ajaa yhteensä peräti 555 Grand Prix -kisaa.

Vuoden 2009 maailmanmestari Buttonilla tosin on optio paluusta McLarenille vuodeksi 2018, mutta sen toteutumiseen tuskin hän itsekään uskoo. Optio on siltä varalta, että Fernando Alonso päättäisi jättää McLarenin ensi kauden jälkeen.

Massa puolestaan on syyskuun alusta asti jo totutellut ajatukseen, että F1 on hänen osaltaan taputeltu.

Button saavutti Malesiassa 300 GP-kisan rajapyykin F1-historian kolmantena kuljettajana. Austinissa brittikonkari puolestaan ohitti Mika Häkkisen McLarenin tilastoissa noustuaan kakkospaikalle, kun ajoi 132. GP-kisansa tallille.

Massa hyvästelee F1-ympyrät Abu Dhabissa ajamalla uransa 250. GP-kisan. Hänestä tulee näin historian kahdeksas näin suuren määrän urakoinut kuljettaja.

Buttonilla ja Massalla on yhteistä pitkän uran ja satojen kisojen ohella myös massiivisen pitkä tauko viimeisestä voitosta.

Massan uran 11. täysosuma tuli Brasiliassa 2008. Sen jälkeen kahdeksan viimeistä kautta ovat sujuneet voitotta. Palkinnoilla Massa oli viimeksi Italiassa viime kaudella.

Myös Buttonin viimeisin voitto on Brasiliasta. Britti nappasi uransa 15. täysosuman kauden 2012 päätteeksi. Viimeisin palkinto kauden 2014 avauskisassa Australiassa.

”Olen elänyt viimeiset 16 vuotta Bernie Ecclestonen laatimilla aikatauluilla pelkästään F1-ohjelman mukaisesti. Kesätauolla huomasin, miten mukavaa oli vain olla ystävien ja perheen kanssa tekemättä mitään. Kun McLaren tarjosi mahdollisuutta välivuoden pitämiseen, tartuin siihen mielihyvin”, Button selvitti pitkään hakemaansa ratkaisua.

Suosituimpiin F1-tähtiin lukeutuva Button pohti myös paluuta Williamsille, missä aloitti uransa kaudella 2000.

Massa totesi, että hän on saavuttanut urallaan paljon enemmän, mitä uskalsi toivoakaan pikkupoikana.

”Olen todella ylpeä kaikista tuloksistani. On ollut suuri kunnia Ferrarin jälkeen päästä päättämään urani toisessa perinteikkäässä tallissa Williamsilla”, Massa kiitteli.

”Kotikisaan valmistautuminen on aina sellainen spesiaalitapaus – ja tänä vuonna se on vieläkin enemmän. Viimeisestä kotikisastani tulee pakostakin yksi koko urani merkittävimmistä kisoista. Olen saavuttanut Interlagosissa suurimman unelmani, kun voitin kotikisani. Minulla on ollut onni kokea se kahdesti. Tietoisuus siitä korostuu nyt, kun ajan viimeistä kertaa kotiyleisöni edessä”, Massa korosti.

Button ei koskaan voittanut kotikisaansa, eikä hän ollut Silverstonessa edes palkinnoilla. Paras tulos oli neljäs sija vuonna 2004. Mestaruuskaudellaan 2009 hän oli kuudes.