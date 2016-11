Kuva täytekakussa ja tarina sammuneesta Esa Tikkasesta – näin suomalaista korislupausta houkuteltiin jenkkiyliopistoihin

Fakta 33 suomalaista pelaaUSA:n yliopistoliigassa Yhdysvaltojen yliopistoliiga NCAA:n koripallokausi alkoi perjantaina 11. marraskuuta. NCAA:ssa pelaa kaudella 2016–2017 15 suomalaismiestä ja 18 -naista. Miesten korkeimmassa divisioonassa pelaavat: Fiifi Aidoo, s. 1996, Crand Canyon. Shawn Hopkins, 1995, Troy. Lauri Markkanen, 1997, Arizona. Oskar Michelsen, 1995, Davidson. Alex Murphy, 1993, Northeastern. Samuli Nieminen, 1996, SF Austin. Remu Raitanen, 1997, USF. Joonas Tahvanainen, 1996, Utah Valley.

Jari Raitanen kaivaa Mäkelänrinteen lukion aulassa puhelimen taskustaan ja näyttää valokuvaa. Kuvassa on suuri täytekakku. Kakkuun on kuvioitu hänen 18-vuotias poikansa, koripalloilija Remu Raitanen. Remun ylle on kuvakäsitelty yhdysvaltalaisen Fairfield-yliopiston koripallojoukkueen paita. Lisäksi kakkuun on kuorrutettu Suomen lippu ja teksti: ”Remu, come to Fairfield”. Remu, tule Fairfieldiin.

Kuva otettiin viime toukokuussa Yhdysvaltojen-matkalla, jolla Raitaset olivat tutustumassa kahteen collegeen. Ne halusivat värvätä Remun joukkueeseensa. Lämpimänä hehkuvassa elokuussa otos nauratti Jaria ja Remua. Remu on keväällä valmistunut ylioppilaaksi, lopettanut lukiouransa HBA Märskyn joukkueessa ja pelannut kesällä alle 20-vuotiaiden EM-kotikisat. Viikon kuluttua hän lensi Yhdysvaltoihin pelaamaan NCAA-yliopistosarjassa. Pelit käynnistyvät marraskuun alussa.

Fairfieldiä maan itärannikolla Remu ei valinnut. Sen sijaan hän jatkaa peliuraansa lännessä, San Franciscon yliopistossa.

Voiko nuorelle miehelle kuvitella parempaa paikkaa? San Francisco on liberaali ja aurinkoinen kaupunki, jonka ratikkakiskot lieventävät koti-ikävää. Piilaakso ja sen kuhiseva startup-yrityskulttuuri suovat maailman parhaat verkostoitumismahdollisuudet. Raitanen on päättänyt lukea yliopistossa kansainvälistä bisnestä.

Koripallon näkökulmastakaan kaupunki ei ole huono valinta. Yliopiston Dons-joukkue on San Franciscon ainoa NCAA:ssa pelaava ryhmä. Parhaiten se tunnetaan sentterilegenda Bill Russellin joukkueena. Yliopistouransa jälkeen Russell voitti Boston Celticsin riveissä vuosina 1957–1969 ennätykselliset 11 NBA-mestaruutta. Ja NBA:sta puheen ollen, San Franciscon naapurikaupunki Oaklandissa pelaa tällä kaudella ihan hyvä joukkue: Stephen Curryn ja Kevin Durantin Golden State Warriors. Warriorsin vastustajat valmistautuvat otteluihin San Franciscon yliopistolla.

”Mä en tosin ole mikään Golden State -fani”, Remu toppuuttelee, vaikka on silmin nähden tyytyväinen. Hän on unelmatilanteessa. Yliopistossa hän voi yhdistää huipputason koripallon ja akateemiset opinnot. Raitaselle on annettu täysi stipendi, joka kattaa maksulliset opinnot. Sen päälle annetaan vuodessa 3 000 dollaria käyttörahaa vähäistä vapaa-aikaa varten.

Prosessi tähän pisteeseen oli pitkä. Raitanen on tähdännyt Yhdysvaltoihin jo vuosia.

”Pelasin vuosi sitten kesällä muutaman hyvän pelin alle 18-vuotiaiden EM-kisoissa”, Raitanen aloittaa. ”Sen jälkeen kymmeniltä yliopistoilta tuli alustavia yhteydenottoja, mutta valtaosa keskusteluista ei edennyt pitkälle.”

Yhteydenotot lisääntyivät viime tammikuussa, kun HBA Märsky kävi Yhdysvalloissa pelaamassa lukioturnauksessa. Kykyjenetsijät näkivät, että suomalaispelaaja pärjäsi jenkkejä vastaan. New Yorkin Columbia-yliopisto iski silmänsä Raitaseen. Myöhemmin sen valmennusryhmä siirtyi San Franciscoon ja halusi tuoda suomalaisnuoren mukanaan.

”Uskaltaisin väittää, että ilman sitä jenkkimatkaa Remu ei noihin kouluihin olisi päässyt”, Jari sanoo.

Jari ”Jallu” Raitanen tuntee koripallomaailman lainalaisuudet. Hän voitti omalla pelaajaurallaan neljä Suomen mestaruutta ja pelasi 72 miesten maaottelua. Tässä jutussa hän on mukana, koska haluaa kehua Märskyn koripallo-ohjelmaa ja kiittää joukkueen kakkosvalmentajaa Hanno Möttölää. Jari suositteli lukiota pojalleen saunan lauteilla, kun tämä kävi yhdeksättä luokkaa.

”Sanoin Remulle, että jos sä haluat tsekata tuleeko susta korispelaaja, niin mene Märskyyn ja lähde Jenkkeihin”, Jari sanoo ja väittää, ettei Korisliigan penkillä kehity kukaan.

Remu on ToPon juniorityön kasvatti, eivätkä kaikki vanhassa seurassa katsoneet lukiojoukkueeseen siirtymistä hyvällä. Jarin mukaan se siirto piti kuitenkin tehdä.

”Märsky valmentaa siihen, että pystyy treenaamaan jenkeissä. Siksi Märsky on oleellinen pala Suomi-koriksen kehittämistä. Siellä valmistetaan jätkiä siihen, mitä oikea maailma tulee olemaan.”

Märskyn viime kauden lukiojoukkueesta peräti viisi pelaajaa jatkaa tänä syksynä uraansa NCAA-liigassa. Se on poikkeuksellisen paljon jopa yhdysvaltalaisten high schoolien mittarilla. Lähtevien joukossa on Raitasen lisäksi esimerkiksi Lauri Markkanen, jonka jokainen yliopisto halusi riveihinsä. Markkanen valitsi Arizonan.

Viisikon muut jäsenet eivät kuitenkaan voineet valita noin vain haluamaansa opinahjoa. Heidän ja yliopistojen välillä piti tehdä paljon tiedustelua ja viestien vaihtoa. Siinä suuren työn teki Möttölä.

Möttölä pelasi ennen NBA-uraansa Utahin yliopistossa vuosina 1996–2000. Hän tuntee college-maailman ja on tehnyt märskyläisille diilin: jos pelaaja kuuluu nuorten maajoukkueeseen ja haluaa Yhdysvaltoihin, Möttölä auttaa.

Raitasen kohdalla hän lähetti aktiivisesti U18-kisojen koostevideoita kouluille, otti vastaan yhteydenottoja, jatkoi keskusteluja laadukkaiden koulujen kanssa ja toimi viestinvälittäjänä niiden ja Remun välillä. Hän tiesi suojattinsa vahvuudet ja heikkoudet ja pystyi etsimään juuri oikeanlaisen kehityspaikan. Samalla hän valmisti pelaajiaan henkisesti ja fyysisesti kovaan, yhdysvaltalaiseen kilpailumaailmaan.

”Hanno teki järkyttävän ison duunin”, Jari kiittelee. Suomesta on aiemminkin lähtenyt pelaajia NCAA:han, mutta koskaan aiemmin pohjatyö ei ole ollut niin systemaattista kuin Möttölän valmennettavilla.

”Hänen näkemyksensä oli, ettei Suomesta lähdetä Yhdysvaltoihin vetämään try-outteja. Siksi koulun piti jo ennen vierailua sitoutua täyteen stipendiin.”

Lopulta Raitaselle täyttä stipendiä tarjosivat Fairfieldin ja San Franciscon yliopistot. Raitaset lähtivät tutustumismatkalle Yhdysvaltoihin. Remun isoveli googlasi netistä kysymyksiä, joita kouluissa kannattaa esittää.

”Hannon 20 vuoden takaiset tiedot vaatisivat pientä päivittämistä”, Jari vinkkaa Koripalloliiton suuntaan. ”Jos en olisi entinen pelaaja, meiltä olisi mennyt monta juttua ohi. Jos viiden pojan vanhemmat ovat siellä käyneet, niin olisi ehkä tarvittu 15–20 kohdan tarkistuslista.”

Jari piti vierailuista päiväkirjaa, jossa hän listasi koulujen rekrytointiprosessien vaiheita. Jenkkikulttuuri on täynnä tarinoita hämäristä värvääjistä. Jarin päiväkirja ei kuitenkaan muistuta Spike Leen elokuvaa He Got Game. Siinä Ray Allenin näyttelemää Jesus Shuttlesworthia yritetään houkutella kouluihin naisten, autojen ja pimeän rahan avulla.

Raitasta houkuteltiin vain esittelemällä yliopistojen infrastruktuuria ja joukkueiden pelitapaa. Molemmat koulut olivat akateemisesti ja koripallollisesti varsin tasalaatuisia. Rekrytointiin liittyi kuitenkin useita pieniä, psykologisesti tärkeitä asioita, joiden perusteella Remu valintansa teki.

San Francisco vain vaikutti paikalta, jossa voi helposti viettää seuraavat neljä vuotta.

”Jo lentokentällä meitä vastassa oli joukkueen kaksi apuvalmentajaa shortsit jalassaan. He olivat aikamoisia veijareita”, Remu muistelee.

48 tuntia kestävä vierailu alkoi virallisesti seuraavan päivän aamuna. Aluksi Remu esiteltiin koko valmennusryhmälle. Jari löysi heidän kanssaan heti yhteisen sävelen.

”Siellä oli jätkä nimeltä Derrick Phelps, joka oli voittanut NCAA-mestaruuden vuonna 1993 North Carolinassa. Kysyin häneltä, tunteeko hän Brian Reesen, entisen pelikaverini Hongasta”, Jari kertoo. Kaikki repesivät nauruun. Reese osoittautui Phelpsin parhaaksi kaveriksi.

”Soitin heti hallilta Brianille, että täällä on sun homeboy-Jallu liikenteessä.”

Sitten Remu vietiin fysiikkavalmentajan luo, joka kertoi vakuuttavasti, miten hänen kehonsa tulee kehittymään neljän vuoden aikana. Raitaselle oli asetettu jo tavoitepaino neljän vuoden päähän. Siihen päästäkseen vaadittaisiin iso määrä ruokaa.

”Herään joka aamu kuudelta ja menen koulun kanttiiniin syömään ohjelman mukaiset ruoat. Sitten menen takaisin nukkumaan ja palaan kello kahdeksalta takaisin syömään toisen aamiaisen”, Remu kertoo.

Ensimmäisenä päivänä vastaan tuli myös akatemian ja joukkueen välinen yhteyshenkilö. Hänen tehtävänään on määrittää Remun oppimistapa ja löytää hänelle juuri oikeat professorit. Koska Remu on hyvä opiskelija, ei hän välttämättä tukihenkilön palveluksia tarvitsisi. Kaikille college-urheilijoille kurssien läpäiseminen ei ole yhtä helppoa.

Toisena päivänä Raitasille selitettiin syvällisesti joukkueen koripallofilosofia. Heille kerrottiin, miten Remua aletaan kehittää pelaajana. Lisäksi kaksikkoa kierrätettiin kaupungilla ja yliopiston kampuksella, kahvilassa ja asuntolassa. Remu tutustui pelikaveriinsa, joka pelaa myös laiturin paikalla. Päivä päättyi kolmannen polven italialaisravintolaan, jonka omistaja on valtava Dons-fani. Remu esiteltiin koko henkilökunnalle.

”Kaikki esiteltiin niin hyvin, että nyt tiedän, minne menen”, Remu myhäilee.

”Toisin olisi, jos olisin mennyt Fairfieldiin.”

Fairfieldissä Raitaselle luvattiin esitellä koko kampus, mutta niin ei tehty. Hän ei myöskään tavannut fysiikkavalmentajaa tai viettänyt aikaa pelikaverien kanssa. Homma karahti viimeistään kiville, kun joukkueen apuvalmentaja sanoi, että tulet tai et, se on meille win-win-tilanne.

”Se oli ihan järkyttävä kommentti”, Remu sanoo.

”Ei suomipojille, varsinkaan Raitasille, kommentoida noin”, Jari lisää.

Fairfieldissä tutustumisprosessin kliimaksi oli samaisen apuvalmentajan 50-vuotisjuhlat, joihin Raitaset kutsuttiin. Niihin päästäkseen oli tuntien ajomatka. Perillä odotti Remun kuvalla koristettu valtava kakku, jonka vieressä varsinainen synttärikakku näytti piskuiselta.

”Remulle sanottiin, että jos leikkaat tuon kakun, sinun on pakko tulla Fairfieldiin”, Jari kertoo. Sitä Remu ei tehnyt.

”Sanoin heille, että minä leikkaan. Minä voin joka tapauksessa tulla tänne”, Jari naurahtaa.

Isä-Raitanen viihtyi synttäreillä poikaansa paremmin. Hän tapasi Frankie-nimisen italialaislääkärin, joka oli paikallinen julkkis ja hyvä laulaja – mies kuin Francis Ford Coppolan elokuvista.

”Kerroin hänelle, että olen pelannut lätkää samassa joukkueessa Esa Tikkasen kanssa”, Jari sanoo. Frankien silmät kirkastuivat. Hänellä oli tarina vuodelta 1994, jolloin Rangers voitti Stanley Cupin.

”Frankie kertoi, että Tikkanen oli ollut hänen luonaan juhlimassa mestaruutta. Tikkanen oli sammunut ja pokaali oli unohtunut Frankien olohuoneeseen.”

Remu muistelee juhlia päätään puistellen. Häntä painostettiin tekemään iso päätös ihmisjoukon edessä, huomion keskipisteenä. Se tuntui kummalliselta.

”En ole ennen ollut sellaisessa tilanteessa”, Remu huokaa.

”Mutta olisivat he voineet keksiä paremman tavan houkutella minut kouluunsa kuin leipomalla täytekakun tuntemattoman miehen 50-vuotissynttäreille.”