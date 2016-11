Mangustit vipelsivät golfkentälle Euroopan-kiertueella – ”Tiesivät olla häiritsemättä palloa”

Golfin Euroopan-kiertue Etelä-Afrikan Sun Cityssä sai eilen torstaina eläinvieraita.

Parisenkymmentä mangustia juoksi kentälle kesken kierroksen ja paineli viheriölle juuri kun pelaajat olivat tulossa puttaamaan.

”Mutta ne tiesivät olla häiritsemättä palloa”, twiittasi Euroopan-kiertueen virallinen Twitter-tili.

About 20 mongoose invade the green...



But they know not to interfere with the ball. 👏👏 https://t.co/EBdpVc803Z