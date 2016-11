Rugbypelaaja laittoi itsensä myyntiin internetissä

Ranskalainen pääsarjatason rugbypelaaja Jonathan Best pyrki löytämään uuden seuran poikkeuksellisella tavalla. 33-vuotias pelaaja laittoi itsensä myyntiin ranskalaiselle mainossivustolle.

Leboncoin.fr-sivusto poisti ilmoituksen nopeasti, mutta Bestin Twitter-tilillä ilmoitus on yhä nähtävillä.

Best ilmoitti etsivänsä pelipaikkaa kahden korkeimman sarjatason joukkueista.

”Ei enää juokse yhtä nopeasti kuin ennen, mutta on säilyttänyt kestävyytensä ja määrätietoisuutensa. Voittamaton hinta/laatusuhde. Pidetty lämpimänä tallissa yli vuoden. Voi olla vapaa heti, jos päästään sopimukseen nykyisen tallin kanssa tai ensi heinäkuussa”, ilmoituksessa sanottiin.

”Ei vaadi kovin paljon palkkaa, mutta tietää, miten tuhotaan vastustaja.”

Best on pelannut nykyisessä seurassaan Grenoblessa vuodesta 2005 lähtien. Vuoden 2014 vaikean olkapäävamman jälkeen häntä on käytetty niukasti. Joukkue on sarjassa toiseksi viimeisenä ja kärsii taloudellisista ongelmista.

Best on avustanut pelaamisen ohella satiirista rugbysivustoa boucherie-ovalie.orgia.

