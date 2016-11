Hans Backen mukaan Suomi saattaa prässätä Ukrainaa korkealta – pystyykö Suomi pimentämään Ukrainan pelin sielun?

Odessa

Suomen jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Hans Backe koki tehneensä harjoitusviikolla kaiken voitavansa ennen lauantaina MM-karsintaottelua Ukrainan Odessassa. Suomi jahtaa neljännestä karsintaottelustaan avausvoittoa.

”Tässä on se hyvä puoli, kun pelaamme lauantaina, että saatoimme järjestää neljä harjoitusta ennen ottelua. Näin pystyimme antamaan pelaajille parhaimman mahdollisen valmistautumisen ja olosuhteet. Saavutimme tämän viikon aikana sen, mitä halusimme tehdä”, Hans Backe kertoi Odessassa perjantaina.

Suomen maajoukkue harjoitteli Itävallan Wienissä maanantaista torstaihin. Maanantaina oli kevyt harjoitus, tiistaina joukkue harjoitteli erikoistilanteita ja keskiviikosta torstaihin pelitaktiikkaa.

Miksi ette harjoitelleet useammin Wienissä?

”Tänä päivänä voi teknologian avulla nähdä pelaajien sykkeet, ja voi heti nähdä, milloin sykkeet menevät niin sanotusti punaiselle alueelle. Jokaisessa harjoituksessa menimme punaiselle alueelle, ja silloin pitää lopettaa muuten loukkaantumisriski kasvaa. Kahdesti päivässä harjoitteleminen tappaisi pelaajat. Opin sen, kun työskentelin Ruotsin jalkapallomaajoukkueen kanssa. Sanoisin, että tätä nykyä jokainen maajoukkue harjoittelee korkeintaan kerran päivässä”, Backe kertoi.

Backen mukaan valmennusjohto ei halunnut Odessan stadionilla paljastaa joukkueen erikoistilannekuvioita mahdollisten vakoojien varalta.

”Sanoin pelaajille, että tiedätte hyökkäys- ja puolustuspelin vaatimukset. Pelaajat näyttivät, että he ymmärsivät varsin hyvin pelimme periaatteet”, Backe sanoi.

Suomen pelaajien joukossa viiletti myös eräs Jari Litmanen, joka peliharjoituksessa pelasi ”Ukrainan” oikeana pakkina. Maajoukkueen yhteistyökumppanin Veikkauksen lähettiläänä työskentelevälle Litmaselle tuli käyttöä.

Kahdessa viime pelissä Suomella on ollut yksilöllisiä virheitä, jotka ovat maksaneet paljon. Otatko vastuuta noista virheistä?

”En ota vastuuta yksilöllistä virheistä. Ottaisin kontolleni sen, jos keskikenttä kokonaisuudessaan ei toimisi. Sitä voi sanoa pelaajille, että pelatkaa kyynisesti, mutta silti pelin tasaantuessa yksilövirheet tulevat mahdollisiksi”, Backe sanoi.

Yksikin virhe saattaa kostautua heti maalina, kuten kävi Kroatia-ottelussa, jossa Suomi päästi vasemmalta puolustuslaidaltaan keskityksen takatolpalle. Siitä tuli ottelun ainoa maali.

Backen mukaan Suomi saattaa prässätä Ukrainaa korkeammalta, eikä vain puolusta syvällä.

”Se riippuu siitä, miten pystymme pimentämään keskikenttäpelaaja Taras Stepanenkon. Jos hän rupeaa rytmittämään peliä, joudumme todennäköisesti pudottamaan puolustustamme syvemmälle”, Backe sanoi.

Suomelta on jälleen poissa nippu avainpelaajia, käytännössä puolet parhaimmasta avauskokoonpanosta. Roman Eremenko on Uefan määräämässä väliaikaisessa pelikiellossa, Niklas Moisander on pelikiellossa varoitustilin täytyttyä ja Perparim Hetemaj, Tim Sparv sekä Joel Pohjanpalo ovat loukkaantuneita. Edellä mainittujen lisäksi myös Rasmus Schüller on loukkaantunut.

”Elokuusta marraskuuhun meillä on ollut epäonnisia kuukausia. Toisaalta meidän pitää vain tehdä parhaamme käytettävissä olevilla pelaajilla. Heidän pitää tietää kaikki Ukrainasta. Uskon, että nämä pelaajat voivat taistella tasaväkisesti Ukrainaa vastaan”, Backe sanoi.