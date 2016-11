Miss Suomen poika Sauli Väisänen suomalaisen jalkapalloilun tulevaisuuden toivo

Odessa

Suomen jalkapallomaajoukkue marssitti Odessassa ukrainalaismedian eteen keltanokka Sauli Väisäsen, 22.

Kielitaitoinen ja kylmäpäinen nuorukainen teki A-maajoukkuedebyyttinsä Islantia vastaan ja jatkoi Suomen avauskokoonpanossa Kroatia-ottelussa.

Suomen maajoukkueen taustaryhmän mukaan Väisänen oli ansainnut paikkansa mikrofonien takana.

Tuskin Väisästä olisi tuotu median eteen, ellei hän pelaisi myös Ukrainaa vastaan. Kun Suomen jalkapallomaajoukkueessa ei ole juuri mitään hurraamisen aihetta juuri nyt, niin nuoren pelaajan läpimurtoa voi pitää pienenä voittona, valonpilkahduksena jostain paremmasta.

Kolmesta MM-karsintaottelusta on tullut vain piste, ja voitottomien otteluiden sarja on jatkunut viime vuoden puolelta asti. Päävalmentaja Hans Backen alaisuudessa joukkue on pelannut ilman voittoja.

Väisänen nousi Suomen maajoukkueen avauskokoonpanoon pelattuaan hyvän syksyn Ruotsin Allsvenskanseura AIK:ssa. Se on sanottava, että takavuosina Allsvenskan-toppari olisi ollut korkeintaan maajoukkueen kolmos- tai nelostoppari. Nyt riittää, että loistaa Ruotsissa.

Väisäsen äiti Anna-Liisa Tilus on entinen missi ja nykyinen Yleisradion televisiokuuluttaja. Hän voitti Miss Suomi -kilpailun 19-vuotiaana vuonna 1984.

”Viime vuosi oli Väisäselle vaikea – vuoristoratamainen. Tällä kaudella hänestä tulikin sitten yhtäkkiä AIK:n avainpelaaja. Jos hän kehittyy tällä tavalla, toivon, että hänestä voisi tulla johtava pelaaja maajoukkueessa parin vuoden sisällä”, Hans Backe sanoi perjantaina.

Backen mukaan sitä voi vain toivoa, että Väisäsestä voisi tulla samanlainen puolustuksen johtava pelaaja kuin Sami Hyypiä oli Suomen maajoukkueessa. Se on paljon sanottu.

”Hän lukee hyvin peliä ja hän on hyvä pääpalloissa. Mutta ennen kaikkea hän on toppariksi erittäin varma pallollinen pelaaja”, Backe sanoi.

Väisänen itse ei ole yllättänyt yhtäkkisestä kehityskaarestaan. AIK:n uusi päävalmentaja Rikard Norling antoi Väisäselle peliä avaavan roolin oikeana topparina joukkueen 3–5–2-ryhmityksessä.

”Minulla on kaksi kokenutta topparia rinnalla, ja saan pelata aktiivisesti palloa eteenpäin. Minä olen rakentamassa peliä”, Väisänen kertoi Odessassa perjantaina.

Väisäsen pelaamista maajoukkueessa palvelee luonnollisesti se, että hän on päässyt pelaamaan samalla pelipaikalla ja samassa roolissa kuin seurajoukkueessakin.

”Numerollisesti maajoukkueella on sama systeemi. Totta kai taktisia eroja on. Se helpottaa minua todella paljon, että maajoukkueessa on samankaltainen systeemi”, Väisänen sanoi.

”Ominaisuuteni sopivat parhaiten pelaajien löytämiseen taskuista ja pienten ylivoimien luomiseen”, Väisänen kertoi.

Itseluottamuksen ansiosta Väisänen menee kaksinkamppailutilanteisiin aiempaa kovempaa.

”AIK:ssa pelisysteemin muuttuminen on antanut minulle vapauksia irrota puolustuslinjasta katkomaan tilanteita. Puolustuspäähän tulee sitten paljon pelinlukutilanteita, jotka kehittävät erittäin paljon. Rangaistusalueella puolustamista pitää vielä parantaa”, Väisänen kertoi.

Väisäsen mukaan kaksinkamppailuvoimaa pitää saada talven harjoituskauden aikana lisää.

”Vääntövoimaa ja jämäkkyyttä tasapainoon. Se on topparille tärkeätä, etteivät isot hyökkäjät pysty työntämään yhdellä kädellä sivuun, kuten [seurakaveri] Eero Markkanen välillä harjoituksissa”, Väisänen sanoi.

Islanti-ottelussa Väisänen pääsi seuraamaan aitiopaikalta Islannin maaleja. Backen mukaan Väisänen on käsitellyt tilanteet joukkueen videoanalyytikon kanssa.

”Virheet pitää katsoa videolta, ja hoitaa tilanteet seuraavalla kerralla eri tavalla. Pystyn unohtamaan virheet nopeasti”, Väisänen sanoi.

Ukraina–Suomi lauantaina kello 21.45 Suomen aikaa. YLE TV2 näyttää ottelun.

