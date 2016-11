Mikaela Shiffrin otti yhdeksännen peräkkäisen maailmancupin pujotteluvoittonsa

Yhdysvaltain Mikaela Shiffrin jatkaa ylivoimaansa naisten alppihiihdon pujottelukisoissa. Tämän kauden avauskilpailussa Levillä Shiffrin otti jo yhdeksännen peräkkäisen naisten pujottelun maailmancupin osakilpailuvoiton.

Kahdeksan edellistä voittoaan Shiffrin otti viime kauden päätteeksi.

Shiffrin on vasta 21-vuotias, mutta hänellä on pujottelusta olympiavoitto, kaksi maailmanmestaruutta ja 20 voittoa maailmancupin pujotteluista. Sen lisäksi hän on voittanut yhden suurpujottelun maailmancup-kisan.

”Olin hermostunut ennen kilpailua ja vielä enemmän olin hermostunut ennen toista laskua”, Shiffrin kertoi kisan päätyttyä. Hän oli selvästi yllättynyt voitostaan, vaikka johti turvallisesti ensimmäisen laskun jälkeen.

”Vaikka olin hermostunut, päätin etten luovuta ja painan menemään. Se kannatti.”

Toiseksi kilpailussa sijoittunut Svetsin Wendy Holdener hävisi kahden laskun yhteisajassa Shiffrinille 0,67 sekuntia. Kisan kolmas oli Slovakian Petra Vlhova. Hän hävisi kakkossijan vain 0,08 sekunnissa.

Kilpailussa mukana olleesta kuudesta suomalaisesta naispujottelijasta ei kukaan päässyt kilpailun toiselle kierrokselle. Riikka Honkanen oli ensimmäisellä kierroksella 50:s ja Julia Toiviainen sijaa heikompi. Nella Korpio, Janina Mäkinen, Roosa Hirvonen ja Nea Luukko laskivat ulos ensimmäisellä kierroksella.