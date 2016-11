Meksiko napautti Yhdysvaltoja jalkapallokentällä Trumpin puheista

Meksikon jalkapallomaajoukkueen kapteeni Rafa Marquez iloitsi täysin rinnoin voitto-osumastaan, jonka hän puski Yhdysvaltojen maaliin jalkapallon MM-karsintaottelussa Columbuksessa. Meksiko voitti ottelun maalein 2–1.

Marquezia, kuten muitakin meksikolaisia, on kiusannut Yhdysvaltain presidentiksi valitun Donald Trumpin puheet laittomista siirtolaisista. Marquezin mukaan maali oli siksi erittäin makea.

”He elävät nyt kovia aikoja suvaitsemattomuuden takia. Ehkä tämä voitto saa heidät edes hieman unohtamaan sen, mitä tässä maassa tapahtuu”, Marguez sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Meksikolla on aiemmista Yhdysvalloissa pelatuista otteluista huonoja muistoja. Marguez, 37, on entinen Barcelonan pelaaja, joka on ollut mukana maajoukkueessa vuodesta 1997 lähtien. Esimerkiksi vuonna 2001 Meksiko hävisi Columbuksessa MM-karsintaottelun 0–2.

”Emme ole pelanneet täällä hyvää ottelua pitkään aikaan. Siksi tämä oli meille hyvin tärkeä voitto”, Marquez sanoi.