Ukrainan mestarivalmentaja ei unohdu – ”Hän oli ideaali valmentaja, joka vaikutti merkittävästi tulevaisuuteeni”

Kuka? Valeri Lobanovskyi Ukrainan maajoukkueen ja Kiovan Dynamon edesmennyt mestarivalmentaja. Syntyi 6.1.1939 Ukrainan Kiovassa ja kuoli 13.5.2002 Zaporizhiassa. Pelasi 144 ottelua Kiovan Dynamossa vuosina 1957–1964. Valmensi Kiovan Dynamossa vuosina 1973–1982, 1984–1990 ja 1997–2002. Muut joukkueet valmentajana: Dnipro Dnipropetrovsk, Neuvostoliiton maajoukkue, Arabiemiraattien maajoukkue, Kuwaitin maajoukkue ja Ukrainan maajoukkue. Valmentajana voitti 12 Neuvostoliiton ja Ukrainan liigamestaruutta, yhdeksän Neuvostoliiton ja Ukrainan cupia sekä Dynamon kanssa kaksi Cup-voittajien cupin mestaruutta.

Kiova

Mestarivalmentaja Valeri Lobanovskyin näköispatsas istuu metallisella penkillä jalkapalloseura Kiovan Dynamon stadionin porttien edessä ja tarkastaa jokaisen sisääntulijan. Patsas hallitsee sisäänkäyntiaukiota samoin kuin elävä Valeri Lobanovskyi hallitsi tilaa, missä ikinä liikkuikaan.

”Hän oli iso mies. Eräs ystävämme kuvaili isääni hyvin sanomalla, että hän täyttää jokaisen paikan. Kun hän puhui vain yhdelle ihmiselle, hän oli samaan aikaan kosketuksissa kaikkien muiden kanssa”, Valeri Lobanovskyin tytär Svetlana Lobanovskaya kertoo Helsingin Sanomille.

Lobanovskyin kuvia on joka paikassa stadionin edustalla. Vuonna 2002 kuollutta mestarivalmentajaa ei unohdeta. Mutta ovatko hänen menestykselliset metodinsa vielä käytössä vai unohdettu pölyttymään? Sen haluaisimme selvittää, mutta Dynamon portit pysyvät suljettuina.

Erään paikallisen mukaan stadionin portilla odottaminen kuvastaa hyvin jälkineuvostolaisen maan kulttuuria. Hierarkia on tärkeätä, eikä päätöksiä uskalleta tehdä ilman pomojen hyväksyntää.

Sillä välin Ukrainan entinen päävalmentaja ja Lobanovskyin entinen pelaaja Leonid Burjak soittaa ja vahvistaa tulevansa tapaamiseen Dnipro-hotellille.

Lobanovskyi vaikutti merkittävästi kahteen sukupolveen pelaajia, joista monista tuli myöhemmin valmentajia. Burjak oli Lobanovskyin ensimmäisen menestysaikakauden parhaimpia pelaajia Dynamossa. Lobanovskyin viimeisten vuosien pelaajista esimerkiksi Andri Ševtšenkosta tuli tänä vuonna Burjakin tavoin Ukrainan päävalmentaja.

”Lobanovskyi oli jalkapallon filosofi. Minulle hän oli ideaali valmentaja, joka vaikutti merkittävästi tulevaisuuteeni”, kertoo kolmetoista kautta oppi-isänsä alaisuudessa pelannut Leonid Burjak, 63.

Burjak oli vuoden 1975 menestysjoukkueessa keskikentän dynamona. Valmennusuransa hän aloitti Suomessa vuonna 1989 Kemissä KPT-85:ssä. 2000-luvulla hänestä tuli ensin Ukrainan päävalmentaja ja sitten Dynamon päävalmentaja.

”Nykyään ongelmana on, että Dynamossa ei enää käytetä Lobanovskyin metodeja harjoituksissa tai peleissä, ja siksi tuloksia ei tule. Nykyisille valmentajille voisi olla jopa mahdotonta ymmärtää Lobanovskyin metodeja, jos he näkisivät hänen muistiinpanonsa”, Burjak sanoo.

Lobanovskyi oli jo pelaajana samanlainen analyytikko, jollainen hänestä tuli valmentajana. Sitä kuvaa hyvin tarina, kun hän 22-vuotiaana voitti Dynamon kanssa Neuvostoliiton mestaruuden.

”Pelasimme välillä huonosti. Saimme vain enemmän pisteitä kuin muut, jotka pelasivat vielä huonommin. En voi hyväksyä ylistystäsi, koska sille ei ole perusteita”, Lobanovskyi vastasi tuttavalleen.

Hän opiskeli Kiovan polyteknisessä instituutissa insinööriksi ja näki koulussa tietokoneiden mahdollisuudet. Se oli ehkä koulutuksen ansiota, että hän näki koalitioiden ja yhteistyön olevan yksilöitä merkityksellisempää jalkapallossa. Systemaattinen lähestymistapa syveni, kun hän rupesi tekemään yhteistyötä tilastotieteilijä Anatolij Zelentsovin kanssa.

Lobanovskyi rupesi Zelentsovin kanssa käyttämään tilastotiedettä, tietokoneita ja tiedettä joukkueen kehittämisessä.

Kaksikko kirjoitti kirjan harjoitusmallien kehittämisen metodologisista perusteista.

”Pitää löytää uusia toimintamalleja, jotka eivät anna vastustajalle mahdollisuutta sopeutua pelityyliimme. Jos vastustaja on mukautunut pelityyliimme ja löytänyt vastataktiikan, silloin meidän pitää löytää uusi strategia. Sitä on pelin dialektiikka. Vastustaja pitää pakottaa virheisiin, ja yksi tärkeimmistä keinoista on muokata pelialuetta”, kaksikko kirjoitti.

Siinä oli ajatus vastustajan prässäämisestä, mikä myöhemmin jalostui huippuunsa, kun Lobanovskyi sai joukkueensa prässäämään yhtenäisesti lukuisilla eri tavoilla.

Lobanovskyi rupesi valmentamaan Kiovan Dynamoa vuonna 1973 ja voitti kaikkiaan kaksitoista kertaa Neuvostoliiton tai Ukrainan mestaruuden Dynamon kanssa. Vuonna 1975 hänen työnsä huomattiin muualla Euroopassa, kun Dynamo kukisti Cup-voittajien cupin finaalissa unkarilaisseura Ferencvárosin. Hän uusi joukkueensa kanssa saavutuksen vuonna 1983, kun finaalissa kaatui Atlético Madrid.

Odottaminen palkitaan, kun Dynamon urheilujohtaja Oleksij Mihailitšenko, 53, tapaa HS:n stadionilla.

”Yritin ja yritän yhä edelleen käyttää joitain hänen metodejaan. En halua olla kuitenkaan sokea fanaatikko. Monet italialaisista valmentajista pitävät häntä yhä opettajanaan ja käyttävät hänen metodejaan. [Italian maailmanmestaruuteen valmentanut] Marcelo Lippi esimerkiksi on sanonut Lobanovskyin olleen hänen opettajansa”, Mihailitšenko kertoo.

Hänen mukaansa Dynamossa yritetään edelleen hyödyntää mestarin oppeja, mutta paljon riippuu myös siitä, kuka on päävalmentaja.

”Olin onnekas, että sain työskennellä hänen kanssaan, ensin pelaajana ja sitten valmentajana. Ensin hän näytti minulle, mitä pitäisi tehdä kentällä ja sen jälkeen hän näytti minulle, miksi piti tehdä niin”, Mihailitšenko kertoo.

Lobanovskyi yritti muokata pelaajista universaaleja pelaajia, jotka pystyisivät pelaamaan, millä tahansa pelipaikalla.

Mihailitšenko oppi tuntemaan Lobanovskyin pelaajana kymmenen vuoden ajan ja myös naapurina. He asuivat viereisissä asunnoissa.

”Hän vitsaili aina, ja hänellä oli erikoinen huumorintaju. Häneltä oli kerran auto rikkoutunut, ja hän soitti minulle kysyäkseen, milloin lähdemme harjoituskeskukseen. Mietin, miten hän oikein mahtuu urheiluautooni. Siirsin penkin niin taakse kuin pystyin. Tie oli huonossa kunnossa, ja hän löi päänsä autoni kattoon jokaisessa kuopassa, vaikka yritin ajaa mahdollisimman rauhallisesti. Perillä hän sanoi vain, että onpa mukava auto”, Mihailitšenko sanoo ja nauraa.

Lobanovskyi piti tiukkaa kuria, mutta samalla hän oli kohtelias ja huomaavainen.

”Hän ei koskaan tupakoinut. Minä poltin, ja muutama muu pelaaja poltti. Yritimme vaihtopenkillä polttaa vuorotellen, ettei savua tulisi liikaa. Kerran yhdessä jännittävässä pelissä poltimme ajattelemattomasti kaikki samaan aikaan, ja savua tuli melkoisesti. Hän ei sanonut mitään, mutta ottelun jälkeen hän tuli pukukopissa luoksemme. Hän sanoi, että polttakaa vuorotellen, sillä hädin tuskin näin toista puoliaikaa”, Mihailitšenko kertoo.

Olisiko Lobanovskyin kaikkea tietoa mahdollista vielä hyödyntää Dynamossa tai missä tahansa seurassa?

”Metodit voivat muuttua, mutta ideat säilyvät”, hän sanoo.

Ukrainalaistoimittaja Mykola Vasylkovin mukaan Lobanovskyin muistiinpanot makaavat nyt Dynamon harjoituskeskuksen laboratoriossa. Modernin jalkapallon graalin malja.

Svetlana Lobanovskaya vaihtaa Mihailitšenkon kanssa poskisuudelmat ja istuu alas Dynamon auditoriossa.

”Tuskin muistan isäni olleen kotona. Hän teki aina töitä. Useimmat lomista vietimme ilman häntä, paitsi uudenvuoden”, Lobanovskaya kertoo.

Lobanovskaya mukaan hänen isänsä näytti harjoituskentällä pelaajille, miten heidän tulisi pelata ja kotona lapselleen, miten pitäisi elää.

”Hänen mukaansa pitäisi elää siten, ettei aiheuttaisi haittaa muille ihmisille. Ihmisen ei pitäisi korottaa itseään muiden yläpuolelle”, Lobanovskaya sanoo.

Toukokuussa 2002 Lobanovskyi oli perheineen maaseudulla vapaa-ajan talollaan. Perhe halusi näyttää isälle vielä jotain ennen lähtöä otteluun.

”Hän sanoi vain, että myöhemmin. Ei tämä ole viimeinen kerta, kun olen täällä, hän sanoi. Mutta se oli viimeinen kerta.”

Televisio näytti kaikille, miten ambulanssi haki päävalmentajan Dynamon vieraspelistä. Lobanovskyin terveydentila oli ollut pitkään heikko. Mestarivalmentaja kuoli Zaporizhiassa sairaalassa 63-vuotiaana.

Mitkä olivat hänen onnellisimpia hetkiään?

”Ne olivat silloin, kun hän oli kotona. Valitettavasti niitä hetkiä ei ollut tarpeeksi. Toivoin aina, että hän lopettaisi työskentelyn ja olisi kotona. Vuosi ennen hänen kuolemaansa hän kysyi meiltä, pitäisikö hänen jatkaa sopimustaan Dynamossa. Sanoimme, että hänen pitäisi lopettaa. Tietenkin hän teki oman päätöksensä”, Lobanovskaya sanoo.

Kyyneleet valuvat pitkin Lobanovskayan poskia.

”Sinä muistat isän.”

Mestarin perintö, muistot pysyvät.

Koko ajan.

Rio Gandara / HS

Rio Gandara / HS