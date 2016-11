Sebastian Aho avasi maalitilin NHL:ssä – Tuukka Raskin vahva vire jatkui

Toronto

Oulun Kärpissä viime kaudella pelanneet Sebastian Aho ja Markus Nutivaara ovat tuoreimmat suomalaispelaajat, jotka ovat onnistuneet maalinteossa NHL:ssä.

Carolina Hurricanesia edustava Aho (2+1) avasi maalitilinsä lauantain kierroksella Washington Capitalsia vastaan. Carolina murjoi Washingtonin 5–1.

Columbus Blue Jacketsin 22-vuotias tulokaspuolustaja Nutivaara toisti Ahon tempun myöhemmin saman kierroksen aikana. Nutivaara vei NHL-uran avausmaalillaan Columbuksen 6–1-johtoon St. Louis Bluesia vastaan. Columbus voitti ottelun 8-4.

Aho ja Teuvo Teräväinen (1+3) mättivät NHL-uransa kovimmat pisteet Carolinan murskavoitossa. Kotijoukkueen ykkösnyrkin muodostaneet Aho, Teräväinen ja Jordan Staal kasasivat yhteensä 11 pistettä illan aikana.

Aho avasi maalihanat avauserässä ajassa 12.37, kun hän laukoi pienestä kulmasta 1-1-tasoituksen. Teräväinen ja Staal saivat syöttöpisteen Ahon ensimmäiseen NHL-maaliin. Carolinan tehoketju iski uudelleen vajaat viisi minuuttia myöhemmin. Tällä kertaa Aho syötti upeasti ja Teräväinen viimeisteli 2-1-johtomaalin.

Teräväinen, 22, saalisti ottelun kolmannen tehopisteensä toisessa erässä, kun Staal iski Teräväisen laukauksesta kimmonneen irtokiekon maaliin ylivoimalla. Aho viimeisteli loppulukemat tyhjään maaliin.

Aho nousi tehoillan ansiosta suomalaisten pistepörssissä jaetulle kakkossijalle Valtteri Filppulan kanssa. Aho on tehnyt 14 ottelussa tehot 2+7. Teräväinen nousi jaetulle kolmossijalle Rasmus Ristolaisen kanssa. Hyvään vireeseen viime kierroksilla päässyt Teräväinen on tehnyt 14 ottelussa 4+4=8 pistettä.

Boston Bruinsin ykkösvahti Tuukka Rask jatkoi vahvaa alkukautta vierasottelussa Arizona Coyotesia vastaan. Alkukauden kuumimpiin maalivahteihin kuuluva Rask torjui 31 kertaa Bostonin 2-1-voitossa. Rask valittiin ottelun ykköstähdeksi.

Raskin taakse ei ole tehty yhtä maalia enempää kuudessa ottelussa. Kymmenessä ottelussa suomalaistähden saldo on vakuuttava: yhdeksän voittoa ja kaksi nollapeliä. Torjuntaprosentti on vakuuttava 94,1. Selän taakse on uponnut vain 1,69 maalia ottelua kohti.

Pekka Rinne torjui kauden ensimmäisen nollapelin, kun Nashville Predators kaatoi aneemisen Anaheim Ducksin 5-0.

Rinne on ollut marraskuussa loistavassa vedossa. Suomalaisvahti on torjunut kolme peräkkäistä voittoa, ja on ollut vahvalla panoksellaan kääntämässä tahmeasti kauden aloittaneen Nashvillen kurssia.

Lauantain kierros:

Montreal-Detroit 5-0 (3-0, 2-0, 0-0)

Tampa Bay-San Jose 1-3 (0-2, 0-1, 1-0) S: Joonas Donskoi 0+1

Florida-NY Islanders 3-2 ja (0-1, 0-1, 2-0, 1-0) F: Aleksander Barkov 0+1

New Jersey-Buffalo 4-2 (1-0, 2-1, 1-1)

Philadelphia-Minnesota 3-2 (1-1, 1-1, 1-0) M: Mikael Granlund 1+0, Mikko Koivu 0+1

Pittsburgh-Toronto 4-1 (0-1, 2-0, 2-0)

Carolina-Washington 5-1 (2-1, 2-0, 1-0) C: Teuvo Teräväinen 1+3, Sebastian Aho 2+1

Columbus-St. Louis 8-4 (3-1, 4-1, 1-2) C: Markus Nutivaara 1+0, S: Jori Lehterä 0+1

Nashville-Anaheim 5-0 (1-0, 3-0, 1-0) N: Pekka Rinne 27/27 torjuntaa

Arizona-Boston 1-2 (0-0, 0-2, 1-0) B: Tuukka Rask 31/32 torjuntaa

Calgary-NY Rangers 1-4 (0-2, 0-2, 1-0)