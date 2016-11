Kaksi maalia tehnyt Sebastian Aho: ”Tuntuu niin hyvältä”

Maalitilin aukeaminen NHL:ssä oli Sebastian Aholle ikimuistoinen hetki, jota todisti katsomossa hänen vanhempansa.

Aho osui Carolinan paidassa kahdesti Washingtonia vastaan. Ensimmäinen osuma oli helpottavin.

”Se oli minulle aika iso maali. Tuntuu niin hyvältä. Se oli hieno vaihto meidän ketjultamme ja se päättyi ensimmäiseen NHL-maaliini”, Aho riemuitsi nhl.com-sivuston mukaan.

Ketjun yhteistyö sujui todella komeasti. Aho sai kiekon maalin takana, syötti sen b-pisteen lähelle Teuvo Teräväiselle, joka jatkoi sen yhdellä kosketuksella keskelle. Keskushyökkääjä Jordan Staalin rannelaukaus lähti suoraan syötöstä, mutta Washingtonin maalivahti Philipp Grubauer venyi torjuntaan. Aho ehti kuitenkin kiertää maalin toiselle nurkalle ja nosti kiekon verkkoon.

Ahon NHL-uran ensimmäinen maali olisi tuskin voinut syntyä komeamman yhdistelmän jälkeen.

Teräväinen teki Carolinan 2–1-johto-osuman suoraan Ahon syötöstä. Ottelun lopussa Washington pelasi ilman maalivahtia. Teräväinen nosti laidasta korkean kiekon maalille ja Aho napautti sen ilmasta maaliin.

”Ketjussa on paljon peliälyä. Keskellä on veteraani, joka voittaa aloituksia, ja vaihdot päästään aloittamaan kiekon hallinnalla. Teräväinen näyttää soputuvan yhä paremmin ja on saanut itseluottamusta. Kun Aho on saanut maalitilin auki, uskon että hän ottaa nyt askeleen eteenpäin”, sanoi Carolinan valmentaja Bill Peters.

Ketju pelasi Washingtonia vastaan kokonaisuudessaan loistopelin. Staal keräsi ottelussa tehot 1+3, Teräväinen 1+3 ja Aho 2+1.