Manchester Unitedissa jalkapallon palkkakuninkaat – Barcelona jää kakkoseksi

Englannin Valioliigassa pelaava Manchester United maksaa maailman jalkapalloseuroista parasta palkkaa pelaajilleen. ManU:n pelaajien keskipalkka on runsaat kahdeksan miljoonaa euroa kaudessa eli noin 154 000 euroa viikossa.

Palkoja koskeneessa tutkimuksessa oli mukana 10 000 pelaajaa 333 joukkueesta ja seitsemästä eri lajista. Mukaan on otettu seurojen 14 parhaiten palkattua pelaajaa. Tutkimus julkaistiin sportingintelligence.com-sivustolla ja siitä kertoi uutistoimisto Reuters.

Maailmasta löytyy kuitenkin kolme seuraa, jotka maksavat pelaajilleen vieläkin korkeampaa keskipalkkaa kuin ManU. Koripallon NBA:n seura Cleveland Cavaliers maksaa pelaajilleen keskimäärin 12,1 miljoonaa euroa kaudessa. Kakkosena on baseballin New York Yankees (lähes 10,7 miljoonaa euroa) ja kolmantena NBA:n LA Clippers (10,6 miljoonaa euroa).

Jalkapalloseuroista toiseksi paras palkanmaksaja on Barcelona. Siellä pelaajat ansaitsevat keskimäärin noin 7,85 miljoonaa euroa vuodessa. Kolmantena on Unitedin paikalliskilpailija Manchester City, jossa keskipalkka on 7,1 miljoonaa euroa kaudessa.

Viime vuonna City oli vielä Unitedin edellä. Kesän hankinnat, joita olivat muun muassa Paul Pogba ja Zlatan Ibrahimović, nostivat ManU:n palkkatilaston kärkeen.

Maailmanlaajuisessa palloilujoukkueiden vertailussa muut Valioliigajoukkueet, kuten Chelsea (34.), Arsenal (47.), Liverpool (60.) jäävät monen yhdysvaltalaisjoukkueen taakse. Tähän on vaikuttanut paljon brexitistä johtuva punnan arvon aleneminen.

Valioliigassa palkkiot ovat kasvaneet hurjasti ja se on edelleen maailman houkuttelevin jalkapallosarja.

Seurojen pelaajilleen maksama keskipalkka on 67 000 euroa viikossa. Kaudella 1992–1993 pelaajien palkka oli keskimäärin 107 000 euroa kaudessa.

Saksassa paras palkanmakaksaja on Bayern München ja Italiassa Juventus.