Kimi Räikkönen joutui vesiliirtoon ja ajoi rajusti ulos

Formula ykkösten Brasilian gp sai rajun käänteen 21 kierroksella, kun Ferrarin Kimi Räikkönen romutti autonsa lähtösuoralla runsaassa vesisateessa.

Kuin onnen kaupalla kukaan ei törmännyt Räikköseen, jonka auto pyöri radalla puolelta toiselle törmättyään radan suoja-aitaan. Räikkönen pääsi kömpimään ulos autostaan vahingoittumattomana.

”Siinä oli ylämäki ja auton vaan lähti vesiliirtoon”, Räikkönen sanoi. Hänen mukaansa renkaissa ei ollut mitään ongelmaa. ”Nykyiset sadekelin renkaat ovat vain sellaisia, että ne lähtevät helposti vesiliirtoon”, Raikkönen sanoi MTV:n haastattelussa.

Dramaattisen ja ulosajojen värittämän kisan voittoon ajoi Mercedeksen Lewis Hamilton ennen tallikaveriaan Nico Rosbergia. Näin maailmanmestaruuden ratkaisu jäi kauden viimeiseen kilpailuun, joka käydään kahden viikon kuluttua Adu Dhabissa. Rosberg johtaa tallikaveriaan 12 pisteellä.

Ennen Räikkösen ulosajoa käytyä kisaa kuvaa hyvin vain yksi sana: kaoottinen. Autojen nostattaman veden takia näkyvyys oli olematon ja rata oli äärimmäisen liukas tehokkaille autoille.

Huonon sään takia kisa aloitettiin turva-auton takaa. Se jouduttiin ottamaan myöhemmin uudelleen radalle, kun Marcus Ericsson ajoi ulos ja auto tukki pääsyn varikkosuoralle.

Pian sen jälkeen kun turva-auto poistui radalta tapahtui Räikkösen onnettomuus. Turva-auto otettiin jälleen radalle ja lopulta kisa keskeytettiin.

”Kuinka monen haluatte kolaroivan. Minä melkein osuin Kimiin”, Sebastian Vettel päivitteli kisan keskeydyttyä. ”Olosuhteet ovat hullut. Tämä on typeryyttä”, Vettel jatkoi Autosportin mukaan.

Räikkönen kolaroinnin takia kilpailu on edellisen kerran keskeytetty Britannian gp:ssä 2014. Kyseessä on 69 kerta, kun formulakisa on keskeytetty.

Odottelun jälkeen kisa lähti jälleen käyntiin turva-auton takaa. Seitsemän kierroksen jälkeen kisa keskeytettiin uudelleen.

Lisäpisteitä MM-taitossa tarvitseva Lewis Hamilton ei ollut tilanteesta ollenkaan mielissään.

”En ymmärrä miksi pysähdymme. Rata ei ole niin märkä ja en ymmärrä keskeytystä. Rata on hyvä. Olosuhteet eivät ole poikkeuksellisen märät”, Hamilton purnasi tauon aikana.

Hänen mielikseen kisa ajettiin loppuun ja MM-pisteet päästiin jakamaan.

PAULO WHITAKER

PAULO WHITAKER / Reuters