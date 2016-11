Palkintosijoitus Abu Dhabissa riittää Nico Rosbergille mestaruuteen

Lewis Hamilton ei ollut uransa yhdeksännessä aiemmassa Brasilian gp-kisassa johtanut kuin yhteensä 26 kierroksen ajan. Sunnuntain sateessa Mercedeksen brittitähti johti alusta loppuun, ja valloitti näin ensimmäisen voittonsa Interlagosin radalla.

Hamilton kavensi eron MM-sarjaa johtavaan Nico Rosbergiin 12 pisteeseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Rosberg sinetöi ensimmäisen maailmanmestaruutensa Abu Dhabin finaalissa, kunhan sijoittuu palkintopallille.

”Minun on jatkettava samaan tyyliin kuin näissä kolmessa kisassakin. Nico on ajanut maaliin joka kerta Barcelonaa lukuun ottamatta. Hänellä on loistelias luotettavuus puolellaan, mutta ei se merkitse, etten voisi voittaa kisaa.”

”Minun on säilytettävä samat energiat, ja jatkettava tähän tahtiin”, Hamilton pohti MM-taistoaan.

Kauden voitot ovat 9–9 Mercedeksen kuskien välillä. Tallin 18 voittoa on yhden kauden ennätys. Hamiltonille Brasilia tarjosi uran 52. voiton, millä hän nousi kaikkien aikojen tilastossa kakkoseksi ohi Alain Prostin.

Kisa katkaistiin kahdesti punaisilla lipuilla. Hamilton sanoi ymmärtävänsä ensimmäisen, mutta toinen oli hänestä turha, koska rata pysyi samanlaisena kuin oli ollutkin.

Rosberg kapusi palkintopallille kahdeksannessa perättäisessä kisassa. Kakkostiloja on nyt kolme peräkkäin.

”Voin elää kakkossijan kanssa tästä kisasta. Toivon voittavani, mutta kakkoseksi tuloskin on ok”, sanoi kaksi edellistä Brasilian kisaa voittanut Rosberg.

”Abu Dhabissa tulee suuri taistelu, ja varmuudella hyvin jännittävä. Haluan sieltä voiton, mutta aloitamme taas nollista. Tunne on joka tapauksessa hyvä”, Rosberg myhäili.

Max Verstappen vaali mainettaan kauden parhaana ohittajana, ja nousi palkinnoille kaukaa takaa.

Kimi Räikköselle ja Valtteri Bottakselle Brasilian kisa meni vihkoon. Räikkönen keskeytti neljännen kerran tällä kaudella ajauduttuaan vesiliirtoon, ja Bottas tuli maaliin 11. sijalla.

Brasilian Grand Prix

71 kierrosta / 305,909 km:

1. Lewis Hamilton Mercedes 3.01.01,335 (keskinopeus 101,393 km/t) 2. Nico Rosberg Mercedes –11,455 sekuntia 3. Max Verstappen Red Bull –21,481 4. Sergio Perez Force India –25,346 5. Sebastian Vettel Ferrari –26,334 6. Carlos Sainz Jr Toro Rosso –29,160 7. Nico Hülkenberg Force India –29,827 8. Daniel Ricciardo Red Bull –30,486 9. Felipe Nasr Sauber –42,620 10. Fernando Alonso McLaren –44,432 11. Valtteri Bottas Williams –45,292 12. Esteban Ocon Manor –45,809 13. Daniil Kvjat Toro Rosso –51,192 14. Kevin Magnussen Renault –51,555 15. Pascal Wehrlein Manor –60,498 16. Jenson Button McLaren –81,994

Keskeyttäneet

Esteban Gutierrez Haas 60 kierrosta

Felipe Massa Williams 46 kierrosta

Jolyon Palmer Renault 20 kierrosta

Kimi Räikkönen Ferrari 19 kierrosta

Marcus Ericsson Sauber 11 kierrosta

Romain Grosjean Haas 0 kierrosta

Rangaistus

Daniel Ricciardo 5 sekunnin aikasakko – tuli varikolle, vaikka varikkotie oli suljettu

Kuljettajat

1. Nico Rosberg 367

2. Lewis Hamilton 355

3. Daniel Ricciardo 246

4. Sebastian Vettel 197

5. Max Verstappen 192

6. Kimi Räikkönen 178

7. Sergio Perez 97

8. Valtteri Bottas 85

9. Nico Hülkenberg 66

10. Fernando Alonso 53

11. Felipe Massa 51

12. Carlos Sainz Jr 46

13. Romain Grosjean 29

14. Daniil Kvjat 25

15. Jenson Button 21

16. Kevin Magnussen 7

17. Felipe Nasr 2

18. Jolyon Palmer 1

19. Pascal Wehrlein 1

20. Stoffel Vandoorne 1

Valmistajat:

1. Mercedes 722

2. Red Bull-TAG Heuer 446

3. Ferrari 375

4. Force India-Mercedes 163

5. Williams-Mercedes 136

6. McLaren-Honda 75

7. Toro Rosso-Ferrari 63

8. Haas-Ferrari 29

9. Renault 8

10. Sauber-Ferrari 2

11. Manor-Mercedes 1