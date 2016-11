Granlundin veljekset säkenöivät jatkoajalla – Rask sivusi seuraennätystä

Toronto

Markus Granlund oli sunnuntain suuri sankari Vancouverissa. Tehot 1+1 kasannut Granlund laukoi Vancouver Canucksin 5–4-voittomaalin jatkoajalla Dallas Starsia vastaan.

Kotijoukkue nousi voittoon sitkeällä kirillä kolmannessa erässä. Vancouverin tulokaspuolustaja Troy Stecher tasoitti ottelun ajassa 58.20.

Maali livahti luvattoman helposti Dallasin suomalaisvahdin Kari Lehtosen taakse. Lehtosen ilta meni kokonaisuutena pahasti penkin alle.

Dallas Starsin laitahyökkääjä Lauri Korpikoski teki vieraiden 2–1-maalin avauserässä. Korpikoski on onnistunut maalinteossa kolmessa ottelussa putkeen.

”Hieno alku, mutta kausi on vielä nuori. Takana on vasta 16 peliä. Tärkeintä on pystyä pelaamaan tasaisesti”, Korpikoski kommentoi ottelun jälkeen.

Viime kierroksilla Korpikoski on pelannut Dallasin ykkösketjussa Jamie Bennin ja Radek Faksan kanssa. Peliaika on noussut reilusti alkukaudesta. Vancouveria vastaan Korpikoski pelasi 18.55 minuuttia.

”Olen päässyt pelaamaan isommassa roolissa lukuisten loukkaantumisten myötä, mutta samalla myös odotukset ovat kasvaneet. Nyt pitää tulla myös tulosta. Olen mielestäni ansainnut peliaikani”, näki Korpikoski.

Minnesota Wildin luottohyökkääjä Mikael Granlund teki upean esityön Wildin 2–1-voittomaaliin jatkoajalla Ottawa Senatorsia vastaan.

Vahvan ottelun pelannut Granlund vapautti Matt Dumban maalintekoon ajassa 63.57.

Erik Haula sai maaliin toisen syöttöpisteen. Wildin kapteeni Mikko Koivu sai kertaalleen varsinaisella peliajalla kiekon maaliin, mutta osuma hylättiin korkeana mailana.

Alkukauden kuumin suomalaisvahti Tuukka Rask jatkoi varmoja otteitaan Denverissä. Boston Bruinsin tähtivahti nollasi Colorado Avalanchen 2–0-voitossa. Nollapeli oli hänelle kauden kolmas.

Rask, 29, nousi voiton myötä Montrealin ykkösvahdin Carey Pricen rinnalle voittotilaston kärkeen. Molemmilla veskareilla on kasassa kymmenen voittoa. Rask on torjunut Bostonille neljä voittoa putkeen.

Raskista tuli Bostonin seurahistorian toinen maalivahti, joka on voittanut kauden 11 ensimmäisestä ottelusta kymmenen. Gerry Cheevers onnistui tempussa kaudella 1976–77.

Patrik Laine pelasi vaisun ottelun Winnipeg Jetsin 3–2-voitossa Los Angeles KIngsiä vastaan.

Winnipegin voitto varmistui voittolaukauskisan jälkeen. Laine onnistui tekemään kisan toisella kierroksella tyylikkään maalin.

Voittomaali meni Laineen tutkaparin Mark Scheifelen nimiin. Laine ja Scheifele ovat NHL:n maalipörssin kaksoisjohdossa. Sunnuntaina tehokaksikko laukoi yhteensä vain kolme kertaa.

Antti Raanta oli huippuvireessä, kun New York Rangers haki 3–1-vierasvoiton Edmonton Oilersia vastaan. Raannan kauden neljäs voitto tuli 38 torjunnalla.

Sunnuntain kierros:

Winnipeg-Los Angeles 3-2 vl (2-1, 0-0, 0-1, 0-0, 1-0)

Vancouver-Dallas 5-4 ja (1-2, 0-1, 3-1, 1-0) V: Markus Granlund 1+1, D: Lauri Korpikoski 1+0, Kari Lehtonen 25/30 torjuntaa

Ottawa-Minnesota 1-2 ja (0-1, 0-0, 1-0, 0-1) M: Mikael Granlund 0+1, Erik Haula 0+1

Colorado-Boston 0-2 (0-1, 0-0, 0-1) B: Tuukka Rask 21/21 torjuntaa

Chicago-Montreal 3-2 (1-0, 2-2, 0-0)

Edmonton-NY Rangers 1-3 (1-2, 0-1, 0-0) N: Antti Raanta 38/39 torjuntaa