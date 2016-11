Brasiliassa kylmäpäisesti ajanut Lewis Hamilton uskoo yhä voittavansa F1-mestaruuden – ”jahti on päällä”

Lewis Hamilton uskoo, että hänellä on yhä hyvät mahdollisuudet voittaa F1:n maailmanmestaruus. Britti lähtee kauden viimeiseen MM-osakilpailuun kahdentoista pisteen takamatkalta.

”Jahti on päällä”, Hamilton sanoi brittimedialle voitokkaan Brasilian gp:n jälkeen myöhään sunnuntai-iltana.

Hamilton otti Interlagosin sateisessa ja liukkaalla radalla kylmäpäisellä ajolla kauden yhdeksännen voittonsa tällä kaudella. MM-sarjaa johtava tallikaveri Nico Rosberg on yltänyt samaan voittomäärään.

”Annan itsestäni kaiken kahden viikon päästä Abu Dhabissa. Olen aina ajanut siellä hyvin. Nicon voittaminen on vaikeaa, koska hänkin ajaa niin varmasti. Mutta, kuten sanoin, jahti on päällä”, Hamilton sanoi.

Useat kuskit kritisoivat voimakkaasti Brasilian gp:n oloja. Muun muassa Ferrarin Sebastian Vettelin mielestä ajaminen sateessa oli sulaa hulluutta.

Kolarointien takia kilpailu keskeytettiin punaisella lipulla kaksi kertaa.

Lisäksi autot kiersivät rataa pitkiä aikoja turva-auton perässä, jolloin radalla ei nähty kunnon kilvanajoa.

Ensimmäisen kerran tuomaristo keskeytti kisan 21. kierroksella Kimi Räikkösen kolarin takia.

”Ymmärrän ensimmäisen keskeytyksen, mutten toista. Virheitä sattuu jokaiselle, mutta pelkkä sade ei saa olla ainoa syy kisan keskeyttämiseen. Sateessa on vaikea ajaa ja se vaatii kuljettajalta taitoa”, sanoi Hamilton, joka otti uransa 52. voittonsa MM-sarjassa, mutta ensimmäisen Brasiliassa.

”Oli hyytävää ajaa kärjessä”, Hamilton sanoi entisen F1-ajajan Martin Brundlen vetämässä haastattelutuokiossa palkintokorokkeella.

”Olen aina haaveillut Brasilian kisan voitosta. Olin kuusivuotias, kun näin televisiosta, miten Ayrton Senna ajoi täällä voittoon. Tunnelma on surrealistinen ja tunteet ovat pinnassa”, Hamilton sanoi.

Rosbergille riittää Abu Dhabissa 27. marraskuuta mestaruuteen kakkossija, jos Hamilton voittaa.

Pistetilanne muuttuu kiinnostavaksi, jos Hamilton ajaa Abu Dhabissa neljänneksi ja Rosberg keskeyttää. Silloin molemmat Mercedes-ajajat ovat tasapisteissä.

Jos niin käy, Rosberg on mestari, koska hänellä on enemmän kakkossijoja. Rosberg otti Brasiliassa kauden neljännen kakkostilansa. Hamilton on ajanut kolme kertaa toiseksi.

MM-osakilpailuissa jaetaan pisteitä seuraavasti: Voittaja saa 25, toinen 18, kolmas 15, neljäs 12, viides 10, kuudes 8, seitsemäs 6, kahdeksan 4, yhdeksäs 2 pistettä ja kymmenes yhden pisteen.

Tilanne ajajien MM-sarjassa, kun jäljellä on yksi osakilpailu:

1) Rosberg 367, 2) Hamilton 355, 3) Ricciardo 246, 4) Vettel 197, 5) Verstappen 192, 6) Räikkönen 178, 7) Perez 97, 8) Bottas 85, 9) Hülkenberg 66, 10) Alonso 53.