Kovien ”tööttien” vastaanottoa ei juuri harjoitella liigaseuroissa, sanovat useat kiekkovalmentajat

Taklaaminen Fakta Jääkiekkopelaaja saa taklata vartalolla toista pelaajaa, kun tämä hallitsee kiekkoa. Taklaaminen on sallittua myös välittömästi sen jälkeen, kun pelaaja on menettänyt kiekon hallustaan. Suurin osa taklauksista tehdään laitaa vasten, mutta avojäällä taklaaminenkin on sääntöjen puitteissa sallittua. Selästä taklaamisesta ja päähän kohdistuvista taklauksista tuomitaan erotuomarin harkinnan mukaan iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus käytöksestä tai ottelurangaistus. Myös laitataklaukset ovat rangaistavia, kun ne eivät kohdistu kiekolliseen pelaajaan vartalolla, tai ne aiheuttavat vastustajan rajun kaatumisen laitaa vasten.

Taklaaminen ja taklausten vastaanottaminen on jakanut Suomessa tälläkin kaudella mielipiteitä. HS kysyi neljältä liigavalmentajalta siitä, opetetaanko pelaajia Suomessa tarpeeksi ottamaan taklauksia vastaan.

”Kyllä heitä opetetaan, ja he oppivat. NHL:ssäkin tulee vaarallisia taklauksia ja pelikieltoja, ja kaikennäköistä tapahtuu, vaikka pelaajat osaavat hyvin ottaa taklauksia vastaan. Ei me olla Suomessa ainoa sarja, missä siitä puhutaan”, Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola vastaa.

KalPan päävalmentajan Pekka Virran mukaan ”fakta on se, ettei taklausten vastaanottamista ole koskaan opettelemalla opeteltu. Peli on opettanut sitä aina.”

”Varmaan lisääkin voisi harjoitella, mutta täytyy muistaa, että tunteja on vain määrätty määrä. Kun harjoittelemme sitä enemmän, luulen, että jokin toinen asia nousee ylös. Puhutaan edelleen toisen pelaajan kunnioittamisesta: kun näkee, että on mahdollisuus tai ottaa vähän viisaampi ratkaisu, toivon, että sitä olisi paljon matkassa”, Virta sanoo.

HPK:n päävalmentajan Antti Pennasen mielestä laitojen lähellä pelaaminen on ylipäätään asia, jota pitäisi harjoitella tietoisesti enemmän suomalaisessa jääkiekossa. Tähän kuuluvat kamppailupelaamisen osana myös taklaukset ja niiden vastaanottaminen.

Vaasan Sportin päävalmentaja Tomek Valtonen on vakaasti sitä mieltä, ettei taklauksia opeteta Suomessa riittävästi ottamaan vastaan.

”Taklauksia ei muutenkaan tule niin paljon kuin ennen. Täytyy muistaa, että on taklaajan vastuu ja taklattavan vastuu”, Valtonen toteaa.

Mitä taklausten vastaanottamisessa olisi Suomessa teroitettava?

”Iso juttu on, että täytyy tunnistaa vastustaja. Täytyy tuntea vastustajan pelaajat, kuka taklaa ja kuka ei taklaa, ja kuka taklaa kovaa. Ja totta kai täytyy ennakoida tilanteita. Se tulee toistojen kautta, ja kaikki lähtee harjoittelusta, on se sitten liigataso tai junioritaso”, Valtonen sanoo.

”Tilanteita täytyy pystyä treeneissä simuloimaan ja pelata niissä tietyllä tavalla jopa kovempaa. Muutenkin intensiteetin pitäisi minun mielestäni olla kovempi treeneissä kuin peleissä, että pelaajat ovat valmiita peleihin. Harjoituksen pitäisi tietyllä tavalla olla vaikeampi kuin peli”, Valtonen summaa.

Tyrväisen taklaus puhutti

Moni muistaa tältä kaudelta tilanteen, jossa Pelicansin Antti Tyrväinen runttasi HPK:n Joonas Lehtivuoren kovalla vauhdilla laitaan.

Lehtivuori ei ollut täysin valmis ottamaan taklausta vastaan ja jäi jyrän alle ilkeän näköisesti. Tyrväiselle langetettiin taklauksestaan 12 ottelun pelikielto.

”Vauhdit ovat lisääntyneet, pelaajat suurentuneet ja pelimäärät lisääntyneet. Niidenkin seurauksena tulee tällaisia tapauksia, jotka nousevat pintaan”, KalPan päävalmentaja Pekka Virta sanoo.

”Yksi iso asia on myös se, että vaihtuvuus pelaajien keskuudessa on erittäin nopea ja nuoria pelaajia tulee Liigaan paljon. Joskus 80-luvulla samat äijät pelasivat 10–15 kautta putkeen, jolloin he oppivat tuntemaan paremmin SM-liigan vaatimukset”, Virta sanoo.