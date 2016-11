Astmalääkkeellä voidaan ratkaista kultamitali, mutta miten se vaikuttaa tavalliseen kuntoilijaan? Testasimme

Olot ovat täydelliset. Pikkupakkanen, pieni lumipyry ja kevyt tuuli. Nyt on hyvä testata, miten ilma kulkee keuhkoissa ennen ja jälkeen rasituksen. Tarkoituksena on simuloida tilanne, jossa mitataan keuhkojen huippuvirtausta. Olisiko koehenkilöllä eli minulla oikeus käyttää urheilusuorituksen aikana astmalääkettä, vaikken ole astmaatikko?

Niinhän norjalaisten huippuhiihtäjien kerrotaan tehneen.

Koetta valvoo keuhkosairauksien erikoislääkäri Pekka Saarelainen, jolla on vuosikymmenien kokemus keuhkojen toiminnan mittaamisesta erilaisissa koejärjestelyissä.

Ei muuta kuin reippailemaan. Meilahden liikuntapuistoa peittää puolen metrin hanki. Jo kymmenen minuutin reipas sauvakävely nostaa pulssia ja kiihdyttää hengityksen hengästymisen tasolle.

Ennen testiä on puhallettava Pef-mittariin. Se on yksinkertainen ja halpa tapa mitata keuhkojen ulosvirtausta.

”Ota keuhkot täyteen ilmaan ja puhalla reippaasti ulos noin sekunnin ajan”, Saarelainen opastaa.

Ensimmäisessä puhalluksessa keuhkojen uloshengityskapasiteetti on 610 litraa sekunnissa. Toisessa ja kolmannessa lukema on 630.

Asteikko loppuu 800 litraan sekunnissa. Sundbyn tapainen hiihtäjä puhaltaisi mittarin helposti pohjaan. ”Ilman muuta”, Saarelainen sanoo.

Rasituskokeen jälkeen ilman pitäisi virrata suunnilleen samalla tasolla. Jos mittaus poikkeaa noin sadalla yksiköllä, on syytä epäillä astmaa. Jos niin on, aloitetaan lääkitys.

Astmassa lääkkeen vaikutus perustuu siihen, että se poistaa keuhkoputkia ahdistavan lihasjännityksen, jolloin ilma taas kulkee. Terveillä tätä lihasjännitystä ei ole.

”Meidän käyttämämme annossuositukset eivät vaikuta terveen ihmisen muuhun suorituskykyyn yhtään mitään”, Saarelainen sanoo.

”Sen sijaan isoilla annoksilla on anabolista vaikutusta, myös salbutamolilla, vaikka se on periaatteessa sallittu lääke, jos on astmaa.”

Norjalaisen Martin Johnsrud Sundbyn näytteessähän oli nimenomaan salbutamolia, vielä moninkertainen märä.

Inhaloitavan salbutamolin maksimiannos oli aiemmin määritelty 1 600 mikrogrammaan vuorokaudessa. Kansainvälinen antidopingtoimisto on täsmentänyt sen muotoon 800 mikrogrammaa 12 tunnin aikana.

Sundbyn jokainen annos sisälsi 5 000 mikrogrammaa salbutamolia. Sundbylla on ollut astmaa, ja hän saa käyttää oikeinannosteltuna astmalääkettä. Aineen liikakäytöstä hän sai kahden kuukauden kilpailukiellon.

”Sundbyn lääkeannokset ovat aivan jotain muuta kuin astman hoitoa”, Saarelainen sanoo. ”Uskon, että on lähdetty hakemaan anabolista vaikutusta.”

Yli kolminkertainen astmalääkkeen annostelu vaatii erikoislaitteen, lääkesumuttimen eli nebulisaattorin. Tavallisella astmapiipulla ei päästä moninkertaisiin määriin.

”Norjalaisilla on pitänyt olla samanlainen nebulisaattori tai isompikin kuin mitä meillä käytetään päivystyksessä. Laitteilla on vaikutusta”, Saarelainen sanoo.

Lumi pöllyää ja naama alkaa punoittaa, kun sauvon Meilahden kentällä. Saarelainen on pukukopin kohdalla vastassa mittarin kanssa.

Mittariin pitää puhaltaa heti, kun vauhti pysähtyy, jotta arvot ovat vertailukelpoisia.

Ensimmäinen puhallus hengästyneenä on paras: 630 litraa sekunnissa. Toinen antaa lukeman 580 ja kolmas 610.

”Astmaa ei ole. Lukemissa pitää olla heittoa 15 prosenttia ennen kuin potilaalla on astma”, Saarelainen toteaa.

Koska rasituksessa ei todettu viitteitä astmaan, astmalääkkeen käytölle koetilanteessa ei ollut perusteita.

Entä mikä merkitys on sillä, että ensimmäisen ja toisen puhalluksen välinen ero on 50 yksikköä?

”Tavallisen ihmisen kohdalla sillä ei ole mitään merkitystä. Huippuhiihtäjällä 60 yksikön heitto sen sijaan on huomattava. Se vaikuttaa keuhkojen toimintaan ja vaikuttaa suorituskykyyn”, Saarelainen sanoo.

Eli astmalääkeannos estäisi tämän?

”Kyllä. Toisaalta täytyy löytää sellainen lääke, että astmaatikot voivat harrastaa sitä urheilua, mitä haluavat. Se on reilua, muttei toisinpäin, että terveet käyttävät astmalääkettä. Se on päivänselvää dopingia.”

Myös kylmä ilma ärsyttää keuhkoja varsinkin, kun se yhdistyy rasitukseen. Tämä on yksi todennäköinen syy, miksi tervekin hiihtäjä voi käyttää astmalääkkeitä.

”Asiassa on ristiriitaisuuksia, kuten aina, ja aina on rajatapauksia”, Saarelainen sanoo.

Kumpi voittaa, jos kaksi samankuntoista tervettä hiihtäjää pannaan samalle viivalle, mutta toinen hiihtäjistä käyttää astmalääkettä?

”Jo kymmenen kilometrin kohdalla voittaa hiihtäjä, joka käyttää astmalääkettä. Ero näkyy ja sillä voidaan ratkaista kultamitalin kohtalo.”

Jonna Yletyinen / HS

Jonna Yletyinen / HS

Tästä on kyse Astmalääkkeet hiihdossa Terveiden norjalaisten huippuhiihtäjien epäillään käyttäneen vuosia isoja määriä astmalääkkeitä. Astmalääkkeen käyttö on sallittua, jos urheilijalla on todettu lääkehoitoa vaativa astma. Martin Johnsrud Sundby sai kahden kuukauden kilpailukiellon, kun hänen dopingnäytteesstä löytyi 2014–2015 ylisuuria määriä Ventoline-astmalääkettä. Suurien astmalääkemäärien sumuttaminen elimistöön vaatii erikoislaitteita.

HS-toimittaja testasi hapenottokykyään rasituksessa. HS.fi/hstv