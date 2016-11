Olympiavoittaja Usain Bolt harjoittelee nyt Borussia Dortmundin kanssa ja odottaa Manchester Unitedin soittoa: ”Se ei ole vitsi”

Usain Bolt ei aio jäädä pelkästään pikajuoksuratojen tähdeksi.

Yhdeksän olympiakultaa urallaan voittanut juoksija tähtää edelleen jalkapallon ammattilaiseksi.

Boltin ykköstavoitteena on päästä pelaamaan Manchester Unitedin riveissä. ”Odotan yhä heidän soittoaan”, Bolt sanoi The Guardianille.

Päävalmentaja José Mourinhon soittoa odotellessa jamaikalainen harjoittelee parhaillaan Saksassa Borussia Dortmundin Bundesliigassa pelaavan joukkueen kanssa ja valmentaja Thomas Tuchelin alaisuudessa.

Boltin pelinumero on 9.58, joka on sama kuin hänen sadan metrin maailmanennätyksensä.

Nopeutensa puolesta Bolt olisi pitelemätön jalkapalloilija. Tekniikassa sen sijaan on vielä puutteita.

”Osaan käsitellä ja hallita palloa. Se ei ole ongelma”, Bolt sanoi.

Dortmundin toimitusjohtaja Hans-Joachim Watzke sanoi Kicker-lehdessä, ettei Boltin pelaaminen ole markkinointikikka.

”Se ei ole vitsi. Päätimme asiasta jokin aika sitten. Meitä Boltin mukana olo joukkueen harjoituksissa ei haittaa”, Watzke sanoi. ”Meidän ei tarvitse edes keskustella siitä, onko Boltilla tulevaisuutta seurassamme.”

Watzken mukaan ajatus lähti liikkeelle, kun Dortmundin johtokunnassa istuva Puman toimitusjohtaja Björn Gulden kertoi Boltin kiinnostuksesta tulla joukkueen harjoituksiin.

Puma on yksi 30-vuotiaan Boltin isoimmista tukijoista, ja hän juoksee tossufirman piikkareilla.

Boltin suosikkiseura on kuitenkin Manchester United. Bolt on käynyt aiemmin näytillä ManU:n kotikentällä Old Traffordilla, jossa hänen pelinumeronaan oli niin ikään 9.58.

Bolt juoksi häikäisevän ME-aikansa MM-kisoissa Berliinissä vuonna 2009.

Rion olympialaisten jälkeen Bolt sanoi, että hän todennäköisesti lopettaa uransa Lontoon MM-kisoihin ensi vuoden elokuussa.

Bolt toisti lopettamispäätöksensä maanantaina Sky Sportin videohaastattelussa.