Manageri: Therese Johaugin kausi on lähes varmuudella ohi

Hiihtäjä Therese Johaugin manageri Jörn Ernst sanoo ruotsalaisen Expressen-lehden haastattelussa, että Johaugin hiihtokausi on lähes varmasti ohi. Anabolisesta steroidista klostebolista kärynnyt Norjan hiihtotähti kärsii parhaillaan kahden kuukauden väliaikaista kilpailukieltoa.

”Tuli sitten kahden, kuuden tai kahdeksan kuukauden kilpailukielto, kausi on lähes varmuudella ohi. Kausi on siis tuhottu. Kaikki muut uutiset otamme myönteisesti vastaan”, Ernst sanoo.

Ernstin mukaan Johaug on jatkanut harjoittelua väliaikaisen kilpailukiellon aikana.

”Hän on yrittänyt toteuttaa harjoitusohjelmaansa niin hyvin kuin mahdollista. Viime aikoina hän on harjoitellut lumella muutamissa eri paikoissa.”

Ernstin mukaan Johaugin vointi on tällä hetkellä hyvä. ”Olen aina ollut vaikuttunut hänen henkisestä vahvuudestaan hiihtäjänä. Mutta nyt hänen henkinen vahvuutensa tekee vieläkin suuremman vaikutuksen.”

Ernst kertoo Expressenille myös, että yksikään sponsori ei ole irtisanonut sopimustaan. Osa on jopa kysynyt, voisiko Johaugia käyttää markkinointitempauksissa väliaikaisen kilpailukiellon aikana. Jos kilpailukielloksi tulee esimerkiksi kaksi vuotta, Ernst myöntää, ettö silloin tilanne voi muuttua.

”Se on selvää, että tukijoillakin on rajansa. Samanaikaisesti ajattelen, että Therese pääsee tämän yli, on suoraselkäinen ja tekee paluun siten, että sponsorit jälleen kiinnostuvat.”

Klostebolia Johaug on ilmoittanut saaneensa Trofodermin-voiteesta, jota hän käytti auringon polttamiin huuliinsa oltuaan hiihtoleirillä Italiassa elokuussa. Klostebol kuuluu anabolisiin steroideihin, ja sillä on samanlaisia vaikutuksia kuin testosteronilla.